Jóval többen segítettek a tervezettnél: sikeres volt az egyetem nagy véradása

– A régióban nagyjából naponta 200-220 egység vérre van szükség a biztonságos ellátáshoz, vagyis csak ezzel az egy rendezvénnyel egynapnyi vérkészlet fele a rendelkezésre áll majd

Az év 100. napján száz véradót toborozni – ez volt a célja az SZTE Nagy Véradásnak, amelyet tegnap rendeztek a TIK-ben. Délelőtt 10 és délután 5 óra között 10 ágyon fogadták a segíteni vágyó egyetemi polgárokat: 8 ágy az előre regisztráltaknak volt fenntartva, akik időpontra érkeztek, kettőn pedig azokat várták, akik a helyszínen döntöttek úgy, hogy a karjukat nyújtják, megmentve ezzel három életet. Az azonban már az előzetes jelentkezések alapján látszott, jóval túlszárnyalják az elképzeléseket, hiszen csak az előre regisztráltak több mint 130-an voltak.– mondta el Szekeres Veronika, az Országos Vérellátó Szolgálat régióigazgatója.Imreh Szabolcs főszervezőtől megtudtuk: a program elsődleges célja a fiatal, első véradók megszólítása volt. Varga Sarolta is közéjük tartozott: a nagy izgalomtól a végén kicsit rosszul is lett. – Kicsit féltem, pedig nem is olyan vészes. A tudat pedig, hogy segíthetek, mindenért kárpótol – mondta mosolyogva, miközben az ajándék nápolyit majszolgatta.A sikeres programot látva a szervezők úgy tervezik, félévente megismétlik ezt, így segítve a régió biztonságos vérellátását.