Jubileumi leltár a rajztanszéken - galéria

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz–Művészettörténet Tanszéke alapításának 70. évfordulója alkalmából Leltár 2018. címmel rendezett kiállítást, amelyet csütörtök este nyitottak meg. A tárlat november 16-ig látogatható.– Egy gyakorlat- és egy hallgatóközpontú tanárképzés zajlik itt sok évtizede már. A képzőművészet egyik vidéki fellegvára lett Szeged, s ehhez a kar is hozzájárult – mondta Döbör András, az SZTE JGYPK dékánja.– Hét évtized alatt sok hallgató tanult itt, ezért is volt problematikus a kiállítás megszervezése. Sokat izzadtunk, kiket hívjunk meg, kiknek a munkáit állítsuk ki. Sok itt tanult művész hozzájárult Szeged pezsgő művészeti életéhez, míg mások a környék iskoláiban helyezkedtek el. Az ő munkáik állnak most ott, hallgatóké és oktatóké egyaránt. Amikor a Leltár címet adtuk a kiállításnak, jeleztük, hogy egyfajta számvetést tartunk most – hangsúlyozta Nátyi Róbert művészettörténész.Fotó: Török János