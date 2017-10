Kalózok végzik ki az írókat - Ami e-könyvként megjelent, azt lehetetlen megvédeni

"Elmegy maga a..."

Az ingyenes kalózkiadványok éppen úgy károsítják a szerzőt, mint egy bolti lopás: nem jobban, de nem is kevésbé – mondja Turi Tímea, a Magvető Könyvkiadó főszerkesztője. – A kiadók azzal tudnak a legjobban védekezni, hogy szervezett módon előremenekülnek. A Magvető például arra törekszik, hogy minden könyve a nyomtatott megjelenéssel egy időben e-könyvben is megjelenjen. Természetesen az e-könyv ára mindig a nyomtatott könyv ára alatt van. Olcsó legális utat kell teremteni az e-könyveknek.

"1500 fölött a könyvek feltöltött mennyisége. Köszi mindenkinek" – írta szeptember 30-án egy olvasást népszerűsítő internetes oldal létrehozója a Facebookon. "Ugyanennyi a szerzők által közlésre jogosító engedély is? És kopogtat a szerzői jogdíj a számlájukon?" – kérdezett vissza egy hozzászóló.Elmagyarázta, hogy a szerzőt könyve terjesztésekor honorárium illeti meg a törvény szerint, jogdíj, amit az ilyen kalózkiadvány után nyilván nem kap meg. Hiába, hogy az oldal létrehozójának saját bevallása szerint nincs haszna abból, hogy könyveket oszt meg ingyen, mégiscsak más kárára jótékonykodik. Mit szólna az olvasó, ha tőle is elvárnák, hogy ingyen dolgozzon? A kultúraterjesztés alapvető problémájáról indított vita egyik résztvevője így érvelt: „Elmegy maga a picsába! Mért fáj ez magának? Az emberek olvasnak, fejlődnek."– Bosszantó, dühítő érzés. Valahányszor ilyet látok, elgondolkodom azon, hogy érdemes-e kiadatni egyáltalán a regényeimet, hiszen durván meglopnak – mondja 44 regény, 3 és fél millió eladott kötet után Vavyan Fable, azaz Molnár Éva író. Ha ezzel a jelenséggel találkozik, szóvá teszi. Mint ez esetben is kiderült, nem sok sikerrel. – A legújabbat is két hét alatt lövik fel torrentbe, emiatt csökken a példányszám. Mire kifizetjük a szerkesztőket, korrektort, nyomdát, terjesztőt, a csillióféle sarcot stb., lehet, hogy hamarosan bezár a bazár.Az említett oldalról Zsoldos Péter (1930–1997) hat regénye is letölthető. Az író Szentesen született, a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. Huszonhét évesen kezdett tudományos-fantasztikus regényeket írni. A műfaj hívei nagyra becsülik, díjat neveztek el a tiszteletére. – Az is lehet, hogy az oldal készítője jóhiszeműen járt el, mert a könyvek egy része fenn volt az elektronikus könyvtárban – mondta lapunknak Zsoldos Dávid, az író fia. – Miután elkezdtük kiadni újból a regényeket a Galaktikával, kértük, vegyék le. Erről az oldalról nem tudtunk. Köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmem.Dávid úgy gondolja, ami egyszer megjelent e-könyvként, azt szinte lehetetlen megvédeni. Azért mégis jó a digitalizáció, mert szinte hozzáférhetetlen műveket is el lehet így érni.– Őrület, de tényleg így van: szinte minden könyv fönt van a neten, kalózban: letölthető Grecsó, pdf-ben Nyáry Krisztián. Eleinte szóltam a szerzőknek meg a kiadóknak, ha ilyet találtam, aztán feladtam – mondja Bíró-Balogh Tamás szegedi irodalomtörténész. – Vannak ismerőseim, akik világhírű könyveket hamarabb olvasnak kalózfordításban, mint ahogy kijön a hivatalos magyar változat. A kalózfordító gyorsabb, mint a hivatalos, felnyomja a netre, onnan meg letöltik. Sok száz oldalas könyvek kalózfordítását nyomtatják ki céges nyomtatókon, bespiráloztatják, és olvassák, mintha tényleg könyv lenne.A kiadók először megpróbálják levetetni az e-kiadványt a netről. Ha nem boldogulnak, perelnek. Az Olvass Könyvet oldal készítője ezt saját bevallása szerint nem várja meg. Olyan ez, mint a medve halállistája: aki kéri, lekerül róla.– Több kiadóval is leveleztem ilyen ügyben – írta kérdésünkre. – Hol alpári stílusban, hol pedig teljesen normálisan kértek meg a könyv eltávolítására. Volt olyan író hölgy, az egyik kedvencem, aki nagyon kedvesen elmagyarázta, hogy ő ebből él, és ha lehet, ne szúrjak ki vele. Azonnal levettem a könyveit.Azt mondja, azért folytatja mégis, mert több jó szót, köszönetet kap, mint bírálatot.– Egy olvasni szerető ember két könyvet olvas egy hét alatt. Ez minimum 25 ezer forintos kiadást jelent egy hónapra. Ennyit egy átlagos család nem tud kigazdálkodni. Kérdem én: akinek nincs pénze, az ne olvasson?Erre a problémára több mint 2300 éve föltaláltak egy megoldást. Könyvtár a neve.