Kéknyelv fenyegeti a kérődzőket

Magyarországon ismét előfordulhat a kéknyelv betegség – figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Nébih. Csongrád megyében 2014 őszén ütötte fel a fejét a kérődzőket veszélyeztető betegség, amit a törpeszúnyogok terjesztenek. Emberre nem veszélyes, állatról állatra sem terjed a vírus. A kéknyelv gazdasági károkat okoz. 2014 szeptemberében Romániában mutatták ki a kórt. Nem kellett sok idő, megjelent Békés, majd Csongrád megyében is. Nálunk Deszken, Hódmezővásárhelyen és Csanádpalotán betegítette meg a kérődzőket (2014. október 16.: Kéknyelv: eddig 6 szarvasmarhát kellett leölni).Továbbra is érvényes az országos főállatorvos kéknyelv elleni vakcinázásra vonatkozó határozata. Ha bárhol kitör a betegség, a hatóság állami költségen, kötelező jelleggel oltja be a betegségre fogékony állatokat, szarvasmarhákat, kecskéket, juhokat. Mivel Magyarország teljes területe védőzónának minősül, ezért az állattartók is vakcináztathatják a jószágaikat. Vannak, akik ezt meg is teszik.– A praxisomban jó néhány termelő él a megelőzés lehetőségével. Az oltóanyag megfizethető árú – mondta Szabó András hódmezővásárhelyi állatorvos. – Jómagam is vakcinázom a saját, betegségre fogékony állatállományom. Javaslom mindenkinek.Az eperjesi Agro-Gárda Zrt. szarvasmarha-állománya nincs beoltva kéknyelv ellen. – Amikor 2015 őszén felütötte a fejét a betegség, akkor már késő lett volna bármilyen vakcina beadatása – mondta Ribárszki István , a cég vezetője. – Szerencsére a vírus elkerült bennünket. Mi úgy védjük a jószágokat, hogy a tejelőállományt zárt helyen tartjuk, a helyiségeket megfelelően szellőztetjük, és rovarcsapdákat helyezünk ki.A kéknyelvre a legfogékonyabbak a juhok. A betegség tünetei többek között a láz, a duzzadt nyelv és száj, bágyadtság, lesoványodás, sápadtság, orrfolyás, fokozott nyálzás, kötőhártya-gyulladás.