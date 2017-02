Készül Darvasi új könyve, A Legionella-füzet

Egy fészbukoló nő



Nagyon súlyos a helyzet. A gyerekben muszáj tartani a lelket, én is próbálom biztatni, hogy csak jogi kötelezettsége az orvosnak az életveszélyre való figyelmeztetés. Ami igaz, de ennél itt sokkal többről van szó. … Sikerült a kórokozót megállapítani, legionella 2, agresszív, de legalább tudják már, így lehet célirányosan kezelni.

Írói háttér



„1976-ban, egy veterán legionáriusgyűlésen száznyolcvankét ember lett lázforró, és viszonylag gyorsan, komplikációmentesen vagy harmincan meg is haltak, mert a szállodai légkondicionálóban megtelepedett a Legionella-baktérium. Philadelphia, ott történt a halálos szeánsz. Az Amerikai Légió nevű veteránszervezet tartott gyűlést a városban, és a fiúk csakhamar hullni kezdtek, mint a legyek."

– Konkrétan három hideg fürdőt vettem az utolsó két órában, asszonyom. Azt hiszem, lángolok. Azt hiszem, nagyon beteg vagyok. ... Szeretném, ha kijönnének – így könyörgött Darvasi László az éjjeli ügyelet női hangjának telefonon. Nem vették komolyan, pedig már halálos beteg volt. Történt mindez július közepén, három nappal egyik legjobb barátja és példaképe, Esterházy Péter író halála után.Elkapta az úgynevezett legionárius betegséget. – Pocsékul éreztem magam, Péter halálhíre is gyengített – emlékszik vissza Darvasi. A taxist is halálra ijesztette, amikor háziorvosához autóztak, kevésen múlt, hogy nem tette ki láthatóan beteg utasát a sofőr. „Gyáva volt szegény, jobbágy. Dühöngött. A gyávasága tette dühössé, érzékelte és átélte, hogy valami olyanba keveredett, amihez nem elég erős, én meg közben nem mertem köhögni se már. Két gyáva, így utaztunk."Háziorvosa azonnal mentőt hívott. Kapott egy ágyat, majd hallgatta, hogy első látogatója kiakadt a budapesti kórházra. „Hiszen egy darabka falécet nem hagynak így el a tutajosok! Tudja maga, nővérke, hány tárcát írt ez az ember a világról, az emberekről?! – Nálunk, uram, mindennap meghal valaki. Érti? – szólt a nővérke, sóhajtott, mint egy vízcsap."Elaltatták, és úgy is hagyták majd két hétig. Egy-két nap olyan kritikus volt, hogy a fiának azt mondták, készüljön fel mindenre, a legrosszabbra is. Megmaradt. Kezelőorvosnője megszerette, és azóta lelkes Darvasi- és Szív Ernő-olvasó. Más nők is sokat tettek a gyógyulásáért, volt, hogy három is állt egyszerre a betegágya körül.Tárcában már megírta, mi mindent kapott a látogatóktól. Amikor rákérdeztem, mennyi a frappáns, szórakoztató felsorolásból az írói túlzás, megesküdött, hogy semmi. Azokat mind kapta, sőt, utólag még eszébe is jutott legalább fél tucat hasznos dolog, ami kimaradt a köszönetből.Esterházy Péter temetésére nem tudott elmenni Darvasi, ott volt viszont a fagyos januárban Megyesi Gusztávén, amikor az ÉS munkatársát búcsúztatták. Ha az irodalmi lap főszerkesztőjét, Kovács Zoltánt is említjük, akkor ők négyen voltak a kisteleki Majoros-tanya nyári törzsvendégei. Amikor még utoljárahárman álltak a középen: Megyesi, Darvasi és Esterházy. A két széltől tavaly el kellett búcsúzni, és volt két olyan nap, hogy kollégánknál is erősen kétséges volt a kimenetel.És még mondja valaki, hogy nem volt pocsék év 2016.