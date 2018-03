Kezdődik a szezon, új illegális szemétlerakó nyílt a Majdáni soron - fotók

Felelőtlenek vagyunk, és ezt tanulják a gyerekeink is

Megírtuk azt is: nálunk valószínűleg azért elfogadottabb és elterjedtebb illegálisan lerakni a szemetünket, nem törődve a következményekkel, mert a volt szocialista országokban az emberek felelősségtudatossága alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. Ez az úgynevezett paternalista állam miatt alakult így a szocializmusban - a paternalizmus atyáskodó, gyámkodó(n lebecsülő) vezetői magatartást, stílust jelent - , és az idősebb nemzedékek átadják utódaiknak ezt a hozzáállást. A szociálpszichológus szerint a szemetelés az ösztönös: megszabadulni valamitől, ami már nem kell nekünk, a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb módon. A nem szemetelés a tanult viselkedés : annak belátása, hogy ez esztétikailag ronda, másokat zavar és környezetszennyező, esetenként fertőzéseket is terjeszthet. Ha hidegen hagy minket, hogy a saját portánkon kívül minden tele van szeméttel, sőt, még magunk is hozzájárulunk, gyermekeink sem tanulják meg, hogy nem ez a követendő példa. Előbb-utóbb belefulladunk a mocsokba. paternalizmus atyáskodó, gyámkodó(n lebecsülő) vezetői magatartást, stílust jelent -

Megtippelni sem tudjuk, hányszor írtunk a szegediek illegális szemétlerakási hajlamairól. A rakparton inkább az, az eldugottabb területekre - mint amiről most is írunk - ésviszont a háztartási szemetet, elromlott elektromos készülékeket, sittet, egyebet viszik utánfutószámra. Már januárban bedobott valaki a temető és a Pick közti náddal teli, mély árokba vagy patakmederbe némi szemetet, de az alig látszott a sok nádtól és száraz növénytől. Így valószínűleg túl természetes volt az árok, meg kellett mutatni, hogy emberek laknak a környéken. Ahogy a képek mutatják, sikerült: ha igyekeznek, nyárig talán fenékig sikerül mocsokkal fedni a meder oldalát. A kínálatot elnézve van minden, a sörösdoboztól a rohadó ételmaradékon át a használt pelenkáig.Korábban a Szabadkai útra kezdték el hordani egyesek a szemetüket, véres háztartási hulladékot sodort a szél napokig a szokásos nejlonzacskók mellett. Akkor megírtuk: az olyan hulladékok, mint a használt pelenka vagy betét, nem veszélyes, hanem vegyes kommunális hulladéknak minősülnek, de nem ajánljuk, hogy kesztyű nélkül kezdjenek szemétszedésbe. Mivel semmi nem ötelezi a lakosságot ezeknek az anyagoknak a ülön gyűjtésére, ezért ezeket a hulladéktárolókba dobják.éspedig arról írtunk, hogy a Szeged környéki tavak, ligetes részek, erdőcskék mellett a szelektív gyűjtőt sem tudják rendeltetésszerűen használni a megyében. Persze az is előfordul azért, hogy elkapják őket - ha azt látjuk, hogy egy autóból szemetet pakolnak ki valahová, ami nem hulladékudvar,Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt javasolta: amennyiben az elhagyott, észlelt hulladé összetétele ismeretlen, tehát valami olyasmit találunk, amit nem lehet beazonosítani, a özterület-felügyelőséghez kell fordulni. Ő hatóságként tudnak intézkedni a megfelelő intézmények felé (katasztrófavédelem, örnyezetvédelmi hatóság).Mi mindenesetre e-mailben jeleztük a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, a környezetgazdálkodás és a közterület-felügyelet felé, mit találtunk, egyben megérdeklődtük, pontosan milyen elérhetőségen teheti meg ugyanezt a lakosság. Amint válasz érkezik, frissítjük cikkünket.