Kínai könyvsarok nyílt Szőregen

Az eseményen közreműködtek az iskola diákjai, hiszen az intézményben hatvanhatan tanulják a kínai nyelvet. A megnyitón Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató hangsúlyozta, fontos az élethosszig tartó tanulás, mert nem tudni, milyen szakmára és nyelvtudásra lesz szükség tíz év múlva, ezért is örülnek, hogy lehetőséget kaptak a kínai nyelv oktatására.Mohr Richárd és Wang Lei, a Konfuciusz Intézet igazgatói kiemelték, közelebb szerették volna hozni a városlakókhoz a nyelvet, fiatalra és idősre egyaránt gondoltak a könyvek tekintetében, hiszen egyre többen érdeklődnek a kínai nyelv iránt. Kiderült, a fiókkönyvtárban kiemelt szerepet kap a specialitás, ezért is fogadták be a kínai sarkot, Domokosné Hegedűs Szabina fiókkönyvtár-vezető bízik abban, hogy a kínai könyvek által még nagyobb kedvet kapnak a szegediek a könyvtárba való betéréshez.