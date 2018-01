Kis Ausztriaként látják Kübekházát a látogatók

Molnár Róbert polgármester büszke az uniós forrásból felépített mini naperőművükre is.

– Nincs olyan hét, hogy a falunkba betérők ne jegyeznék meg: „Kübekháza egy kis Ausztria!" – dicsekedett Molnár Róbert polgármester. Hozzátette: sokat is dolgoztak ezért, hiszen az elmúlt négy ciklusból kettőt az elavult intézményi struktúra modernizálásával töltöttek.– Igazából az utóbbi nyolc esztendőben tudtunk a jövő felé lépéseket tenni. A falu lakóival és a képviselőinkkel végzett közös munka eredményeként az elmúlt évek alatt teljesen megváltozott a falukép, a szellemiség, és hosszú évtizedek méltatlan elhanyagoltságából valóban egy osztrákos, fiatalos, kisvárosszerű településsé váltunk. De még koránt sincs kész.Kübekháza polgármestere az elmúlt év fő fejlesztései között a „Kübecker Manufaktur" sváb–magyar csoki, keksz, sütemény és étterem manufaktúrát emelte ki, amely a közfoglalkoztatottak bevonásával, önkormányzati önerőből és az eszközökre elnyert pályázatból épült. – A népszerű manufaktúránk kétségtelenül turisztikai és gasztronómiai célponttá tette a falut, amelyre különböző programokat szeretnénk a jövőben építeni. Emellett sok kisléptékű fejlesztést terveztünk 2017-ben, amelyeket idén kell megvalósítanunk.

A polgármester elmondta, az elmúlt esztendőben 22 millió forintos uniós forrásból egy mini naperőművet építettek, amelynek köszönhetően idéntől ingyenessé válik az önkormányzati hivatal épületének teljes energiaellátása. – Az elmúlt esztendőben is nagyon jelentős forrásokat fordítottunk a zöldterületeink fejlesztésére, ápolására. Pályázati forrásból a fogorvosi rendelő eszközellátottságát fejlesztettük, és jelentős összeget költöttünk a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető preventív szűrővizsgálatokra is – sorolta.– Idén reményeink szerint kétszintes bölcsődét építünk 80 millió forint értékben, és őszre készül el az 1,5 milliárd forintból épülő Kübekháza–Rábé közötti határátkelő. Nekünk, mai önkormányzati vezetőknek az a feladatunk, hogy elsősorban reményt és jövőt adjunk, a többi pedig hisszük, hogy ezután is ráadásként adatik meg majd a számunkra – mondta Molnár Róbert polgármester.