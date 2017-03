Kisállat a nagybanin

A dorozsmai nagybani piac kisállata azonban az almásrekeszek mellett csak pihent egyik nap zárás után. Hogy magányra vagy inkább vitaminra vágyott, az nem derült ki, de érdemes a vásárlóknak figyelniük rá.



Ha mosakodni kezd, az jelezhet esőt is, a szeszélyes tavaszban ez hasznos információ lehet a vásárlóknak és a kereskedőknek is. A kételkedő piaciaknak tudományos magyarázat is rendelkezésükre áll, amely alátámasztja a népi megfigyelést. A macskák szőrzete ugyanis roppant érzékeny viselet, az esőt, vihart jelző villamosságra is reagál.