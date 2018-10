Kiss Tamás: Tudtuk, meg kell csinálni! - 1 óra alatt eljutottak az orosz csapatok kivonásának követeléséig ´56-ban

Fotó: Karnok Csaba

Az építőtáborban elkezdtek politizálni

A Magyar Rádió archívumából

Részlet az 1956. október 20-i MEFESZ-gyűlésről, amelyet a Magyar Rádió rögzített: Kiss Tamás (MEFESZ-alapító elnök): „Követeljük, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek az elmúlt időszak bűneiért, és e tárgyalásoknak a legnagyobb nyilvánosság előtt kell lefolyniuk. Követeljük a tájékoztatás szabadságát, a sajtó mindenben hozzon részletes beszámolót, és fűzzön hozzá kommentárt.



Követeljük, hogy Nagy Imrét és Lukács Györgyöt válasszák be a központi vezetőségbe. Bérügyi reformot követelünk. Állapítsák meg az államtól származó összjövedelem felső határát, és gyorsítsák meg az alacsony bérek felemelésének ütemét. Követeljük a halálbüntetés eltörlését politikai bűncselekményekben. Új alapokra fektetett, szabad, demokratikus választási rendszert követelünk. Követeljük, hogy az egyetemi ifjúság nagyobb részt kapjon az ország politikai és egyéb ügyeinek intézésében."

A követeléseket dübörgő tapssal fogadták

Munkás és paraszt fiatalok érdekei

Elkerültem egy évre Csepelre, a munkásság fellegvárába, ahol a rendszert – mint a bokrot – szidták, csak nagyon csendben. Szegények voltak. A feszültség nyilvánvalóan érezhető volt, 56 tavaszáig azonban mi sem mertünk megszólalni. Az egyetemen is kerültük ezt a témát.

Kiss Tamás minden évben ellátogat Szegedre, hogy október 16-án ünnepélyesen megkoszorúzzák a MEFESZ megalakulásának emlékére állított emlékművet. Fotó: Karnok Csaba

„Belekiáltottuk a hatalom szemébe"

– Mikor fogalmazódott meg először önökben, hogy lépni kellene? Hogy a kimondatlan gondolatokat szavakba öntsék, majd követeljék?– 1948-tól 56-ig leírhatatlan volt a feszültség, a nyomasztó légkör. Magyarországon szinte minden családban volt valaki, aki retorzióban részesült: kitelepítették, internálták, börtönbe csukták, hadifogságban volt, politikai perekben elítélték, majd felakasztották a hozzátartozóját. Tele voltak a börtönök.A családban sem, a baráti közösségben azonban végképp nem mertek politizálni az emberek, hiszen rengeteg besúgó volt, és azonnal lecsaptak. Mi 21-22 évesen éreztük ezt a feszültséget, de nem voltunk az áldozatai. Nem éheztünk, fáztunk, nem volt munkahelyünk, amit elveszthetünk. Még az egyetemre is felvettek, ha nem is mindig oda, ahová szerettük volna.A rendszer „kedvezményezettjei" voltunk, belőlünk akarták kinevelni az új rendszer értelmiségét. Naponta nyomták belénk a szocializmus, kommunizmus előnyeit, szépségeit. Ezzel szemben otthon a nyomort, a csendet, a hallgatást tapasztaltuk. Ezt is elvitték, azt is elvették. Nem tudtuk, kivel mi történt.Otthon megtapasztaltuk, mi a valóság. Egy kis faluban éltem, a szüleim pedagógusok voltak, pontosan tudtam, hogy mi történt a faluban. Majd elkerültem egy évre Csepelre, a munkásság fellegvárába, ahol a rendszert – mint a bokrot – szidták, csak nagyon csendben. Szegények voltak. A feszültség nyilvánvalóan érezhető volt, 56 tavaszáig azonban mi sem mertünk megszólalni. Az egyetemen is kerültük ezt a témát.– Azután jött az 1956. tavaszi kis engedményezés, például a Petőfi-kör, ahol enyhe kritikákat megengedtek...– És akkor mi is elkezdtünk gondolkodni. Ráadásul 56-ban volt egy nagy árvíz a Dunán, és itt, az egyetemen a Mohácsi-szigetre szerveztek egy építőtábort – aki akart, mehetett segíteni. Elég aktív voltam akkor is, és jelentkeztem. Az ország minden területéről jöttek lelkes diákok, és a legnagyobb meglepetésemre ott elkezdtünk politizálni. Valami megindult.Érződött, készen állunk, és ha van valami jel, akkor megmozdulunk. Tudtuk, ha valamit szeretnénk elérni, akkor nem elég bojkottálni az oroszórákat az egyetemen, szervezetet kell létrehozni, hiszen a tömegben van az erő. Kezdetben hallgatói önkormányzatos problémák megoldásán gondolkodtunk. Nagy örömünkre, bárkivel beszéltünk, mindenki úgy reagált, hogy igen, meg kell csinálni!Látszott, hogy meg kellett piszkálni a dolgot, és kidurrant a luftballon. Október 16-án négyünket-ötünket behívtak a díszbizottságba, és nagyon szigorúan megmondták, hogy hagyjuk abba, amit elkezdtünk. Mi azonban már nem hagytuk magunkat. Nagyon sokan voltunk az október 16-i gyűlésen, megtelt az AudMax. Kimentünk a katedrára, és én elmondtam az ötletünket. Ezzel megalapítottnak vettük a MEFESZ-t. Kidolgoztuk a programot, és október 20-án már magunk szerveztünk egy gyűlést.– Mikor fogalmazódott meg először, hogy ne csak egyetemistákat érintő tanulmányi és szociális kérdések – mint az oroszórák számának csökkentése és az utazási kedvezmény – legyenek a MEFESZ követelései között?– A gyűlésen az egyik fiatal felállt, és azt mondta: „Azt javaslom, hogy a MEFESZ követelje, hogy Nagy Imrét vegyék vissza a kormányba!" A következő felszólaló: „Azt javaslom, hogy a MEFESZ politikai követelésekkel ne foglalkozzon!" Megszavaztuk, ki ért egyet ezzel, és ki nem. Nagyjából az 500 emberből mindössze 15 tartózkodott, a többi lelkesen rázta az öklét, hogy igenis foglalkozzunk politikai kérdésekkel is.Először az enyhébb célokat fogalmaztuk meg. Úgymint szabad választások, beszolgáltatás eltörlése, béremelés, sajtószabadság, és folyamatosan lettek egyre radikálisabbak a követelések. Egy óra alatt eljutottunk az orosz nyelv fakultatív oktatásától az orosz csapatok kivonásának követeléséig. Hangosan kimondtuk, dübörgő tapssal fogadták. Ezt a hangulatot nagyon nehéz leírni.Minden karon megtartották a gyűlést, engem is megválasztottak a jogi karon, és összeállítottuk a 10 pontos tanulmányi és a 10 pontos politikai követeléseinket. Amikor 90-ben először meghallgattam a rádióban a hanganyagot, döbbenten hallottam, hogy én hogy követelek. Nem is tudom, hogy mertünk október 20-án mi olyan hangon követelni...– A 22 éves kor és a hangulat...– Bár volt bennünk szorongás, éreztük, hogy nagyon síkos talajon járunk, de az egyetem professzorai közül többen is elismerték a MEFESZ-t az egyetemi ifjúság képviselőjének. Itt már az is megfogalmazódott, hogy nemcsak a saját, hanem a munkás és paraszt fiatalok érdekeit is képviseljük, hiszen nekik sincsen szószólójuk.Ekkor elhatároztuk, hogy küldöttek mennek Pécsre, Debrecenbe, Pestre, Sopronba, Miskolcra, Veszprémbe... 22-én minden egyetemen tartottak már a miénkhez hasonló diákgyűléseket. De hozzáteszem, hogy a műegyetemi gyűlést, amelyen én is részt vettem mint küldött, a párt- és díszbizottság hívta össze, hogy leszerelje az ifjúságot. Csak ekkor már az ifjúság nem engedett.Én itt elmondtam, mi történt Szegeden, beszéltem a követeléseinkről. Mindezek után a pártbizottság kénytelen volt levonulni a pódiumról, és a diákok vették át a gyűlés vezetését, hoztak egy határozatot, amelynek az első mondata így szólt: „csatlakozunk a szegedi egyetemisták javaslatához, mi is megalakítjuk a MEFESZ-t".Más megfogalmazással, más sorrendben, más is volt benne, de az a három lényeges követelés – függetlenség, a szovjet csapatokat vonják ki, szabad demokratikus választás legyen, és ne diktatúra – mindegyike benne szerepelt.– Lejtényi András joghallgató, a szegedi MEFESZ egyik elindítója a forradalom leverése után elhagyta az országot. Békésebb időkben újra felvették a kapcsolatot?– Nem beszéltünk utána, csak megtudtam, hogy az édesanyja kikísérte a határra, és elküldte. Azután tavasszal kaptam a szüleim címére egy lapot, amelyen annyi állt: „Üdvözöllek Kanadából! Andris" Akkoriban a levelezésbe sem lehetett semmi konkrétumot beleírni.Engem utána letartóztattak, és 1989-ig véletlenül sem volt arra lehetőség, hogy felkeressem a kapcsolataimat. Utána azonban elkezdtem módszeresen kutatni. Elmentem még a történeti levéltárba is, és megnéztem, hol lehet Andris. Megtudtam, az anyjára ügynököt állítottak, hogy kiderítsék, hogyan lehetne elkapni. De semmilyen konkrét nyomot nem találtam.Azután egyszer itt voltam Szegeden egy előadáson, amikor csörgött a telefonom, az egyik barátom volt az. Nyugatra szakadt hazánkfia, aki Kanadában élt. Mondja, hogy beszélt egy montreali barátjával, aki ismer egy Johnnyt, és a telefonszámát is meg tudja adni. Felhívtam, és rögtön megismertem a hangját, amikor beleszólt a telefonba. Én meg tulajdonképpen azzal kezdtem: „Te hülye, hol voltál ilyen sokáig!"– A szegedi diákok vezetői közül a forradalom eltiprását követő megtorlás során első fokon nyolc év börtönbüntetést kapott, amit 1959-ben öt évre csökkentettek. Mit gondolt a börtönévek alatt a tevékenységükről?– Amíg ellenforradalmár voltam, addig is büszke voltam magamban.Nézze, ezt én így éreztem a börtönben is, amit szerencsésen megúsztam. A pártbizottsági bírónő „csak" a szükséges büntetést szabta ki. Ez a körülményekhez és a vádakhoz képest viszonylag kevésnek számított. Később, 1989 júniusában, Nagy Imre ünnepélyes újratemetésén tűntem fel először: Tóth Imre egykori diáktársammal a MEFESZ nevében koszorúztunk.Nagy öröm számomra, hogy talán nekem megadatott, ami sajnos sok 56-os résztvevőnek nem, hogy láthatom, mennyire tiszteli az utókor az akkori tevékenységünket. 20 éve minden évben találkozhatok a fiatal szegedi egyetemistákkal, akik megtapsolják, ha beszélek hozzájuk.Kimondhatatlanul jó érzéssel tölt el a szemükben csillogó elismerés, hogy mi 56 őszén kimondtuk és belekiáltottuk a hatalom szemébe azt, amit addig az emberek maximum csak magánbeszélgetésekben mertek megfogalmazni.