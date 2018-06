Kokó a munkában is ˝segít˝ - Dekorüzletet dekorál a papagáj - galéria

– Régebben volt egy jákóm, lenyűgözött az intelligenciája. Úgy voltam vele, nézzünk meg egy arát! – beszélt történetükről a büszke gazda, akinek ma már vigyáznia kell magára. Madara, Kokó, a tojó, bár csak két hónapja van vele, teljesen beleszeretett, rendesen féltékeny, ha úgy érzi, mellőzik. Persze szeretetét másként is kimutatja: mint egy kiskutya, úgy bújik Szilveszter nyakába, és el is alszik ott – feltéve, ha simogatják.Kapcsolatuk olyan harmonikus, hogy a munkában is segít az arapapagáj. A Dorozsmai úti dekorüzlet áruházvezetője és egyben dekoratőre a gazdi, így a vállán ülve Kokó is elpakolászik, a színes szalagokat különösen kedveli.– Mindennel játszik, és válogat a díszek között, leginkább a selejtezésben tud nagyon segíteni – folytatta Szilveszter, aki nehéz napokon van túl.Egy este ugyanis kedvence meglépett. Ugyan a fél város kereste, csak reggel tűnt fel újra, és válaszolt az őt a tetőről hívó gazdája szavára. Bár könnyen landol általában Szilveszter vállán, ezúttal megmakacsolta magát: három óra „könyörgés" után végül megvárta, míg a tűzoltók kiérnek, és a magasba emelik hozzá gazdáját – akkor foglalta csak el újra kedvenc helyét. Ma már újra felveheti a munkát, az arra járó vásárlóknak pedig nem kell megijedniük: amikor egy méter fesztávolságú szárnyaival kisebb vihart kavar a polcok között, csak boldogságát demonstrálja.