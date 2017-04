Korai kávétól a szarvasburgerig

Minden korán kelőnek jólesik egy finom kávé, erre pedig kiváló lehetőség nyílik, ha a Mars téri piacon vásárolva betérünk a negyedszázada működő Kávészöm kávézóba. Itt ugyanis már reggel 4-től várják a vendégeket, akik a kávé mellé reggeliként szendvicseket, sütit, joghurtot vagy akár fagyit is fogyaszthatnak a délután 2-ig nyitva tartó, boltként is működő vendéglátóhelyen. Mindezt tavasztól őszig érdemes a Kávészöm teraszán megtenni – már ha kapunk helyet a jó időben hétvégenként igencsak népszerű asztaloknál.Ha a kávézás után bevásároltunk, és nyitottak vagyunk az igazi minőségi hamburgerekre, hot dogokra és más menő street foodos ételekre, még akkor is biztosan megéhezünk a nagyáruház passzázssorára ellátogatva, ha addig jóllakottnak éreztük magunkat. Itt találhatjuk ugyanis a Baan’s Kitchent, ami angol neve ellenére egy Csillag térről induló vállalkozó szuper gyorsétterme. A valódi marhahúspogácsák, teljes kiőrlésű bucik, a hagymalekvár és a valódi cheddar sajt variációinak egyedülálló választékát kínálják a vendéglátóhelyen, az Aradi vértanúk terétől 2 percre. Nem olcsó, viszont ki ismer másik olyan helyet, ahol szarvashúsból és erdei gombákból is készítenek hamburgert, ami már akkor is beindítja a nyálelválasztást, ha csak ránézünk?Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.