Körömpaprikást is főztek a palicsi halnapokon - galéria

– Jobb, mint otthon, a panel hatodik emeletén. Szép az idő, minden jó, csak enni kell és inni – mondták vasárnap délelőtt tíz óra körül a Sank, azaz a Sándori kulturális és tudományos akadémia főzői a Palicsi-tó partján, ahol első alkalommal rendeztek halnapokat.Sándori Szabadka egyik városrésze, amelynek képviselői hatalmas lelkesedéssel vettek részt az első alkalommal megrendezett halnapokon. Az ötletgazdák, Gulyás Péter és Zoran Rajak a XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál előtt egy héttel határozták el, hogy ők is megszervezik a saját halfesztiváljukat. Az időjárás és a helyszín tökéletes volt, a hivatalosan nevező közel harminc csapat a Palicsi-tó szélén sorakozott fel.Minden falunapon igyekszik az egyszeri újságíró elkerülni az „ezt a pálinkát kóstolja meg!" felkiáltással közeledő csapattagokat, de itt már az első tűzrakó helyen leragadtunk. Hajnalka, Danica, Zoran és Róbert kellemes pálinkával kínált minket. Tőlük tudtuk meg azt is, hogy a szervezők három kiló pontyot adtak minden versenyzőnek. Amivel mindenki feldobta a halászlét a pálinka mellett, az a kolbász, disznósajt, sajt, a bor és a sör volt.– Ez a fiatalember sütötte, olyan, mint egy asszony, mindig meglep minket valamivel – mutatta Romoda Katica, akinek Branko Trivanovic készített kolbászos kiflit. – Bajára és Bácsalmásra is járunk, de Szegedre még nem hívtak minket. Ha szólnak, megyünk – mondta Katica, majd megkínált minket is a mákos, krumplis-sajtos és kolbászos finomságokkal.Az őszi nap élesen tűzött a tó partján halászlét főző versenyzőkre, de voltak, akik már délelőtt tízkor, a főzés előtt felkészültek mindenre.– Ez a könnyű reggeli, a körömpaprikás. Azért kell, hogy kibírjuk a napot. Ad egy kis energiát. Megesszük, talán nem szédülünk meg az alkoholtól – mutatta Vígh István és Macskovics Iván, akik reggel tízkor jó étvággyal falatoztak a körömpörköltből.A három kiló pontyot 11 órakor osztották ki, majd minden versenyző bőszen nekiesett a halaknak. Míg ők főztek, az éhes vendégek sorban álltak, így Kószó Bélától, aki feleségével, Ottilíával állt sorban egy kis süllőért, megtudtuk, hogy tavaly a külhoni magyarok találkozóján, a kanadai Torontóban a második helyet hozták el a szegedi halászléjükkel.Addigra már füstbe burkolózott a tó partja, és csak pálinkával, hideg sörrel, kellemes helyi fehérborokkal tudtuk enyhíteni a füstmérgezés tüneteit. Miközben a zsűritagok és az elnök, Gojko Grbic a leveket kóstolták, megérkezett a sándorfalvi Vasné Hegyi Mária, a palacsinták Mars téri koronázatlan királynője, akinek, mint fogalmazott, a fülébe jutott a rendezvény híre. Mint mondta, két szelet pontyért 550, a halászléért pedig 1300 forintot fizetett.