Korrupciós vád Botka László ellen - Tényi István feljelentést tett

Hivatali vesztegetés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést az ügyészségen Botka László szegedi polgármestert érintően Tényi István – írja a PestiSrácok.hu. Tényi feljelentésben felidézte a szegedma.hu ütörtöki cikkét, miszerint évekkel korábban összesen 250 millió forintot ért zsebbe Botka László és az azóta baleset övetkeztében már elhunyt pécsi szocialista polgármester, Toller László azért, hogy tető alá hozzanak egy ingatlanüzletet Pécsen. Botka hozta a projektet, Toller simítgatta helyben az ügyeket és özösen intézkedtek a Gazdasági Minisztériumban – derült ki egy vallomásból, amit ütörtö ön ismertetett a lappal egy büntetőügy elsőrendű vádlottja a Fővárosi Törvényszéken. A férfi – aki azóta már az Echo TV-nek és a tv2-nek is megszólalt – azt állította, a milliárdos építési buliban a kenőpénzeket személyesen vetté át a politikusok és a befektető magyar partnere maga is reklámszatyorban hordta a pénzt az MSZP-s épviselőknek – áll a feljelentésben. Tényi mindezek miatt hivatali vesztegetés és annak elfogadása, valamint hamis tanúzás miatt is feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen azt érve, hogy a szükséges dokumentumok beszerzése és a tanúkihallgatások érdekében rendeljenek el feljelentés-kiegészítést, igaz, Tényi szerint – mivel az eset több mint tíz éve történt – vizsgálni kell azt is, hogy a bűncselekmény elévült-e. Botka a szegedma.hu cikkének megjelenése után özleményt adott ki, amelyben tagadta a korrupció vádját.Összesen 250 millió forintot kért zsebbe Botka László és Toller László, Pécs akkori MSZP-s polgármestere (aki 2010-ben egy baleset következtében elhunyt) azért, hogy tető alá hozzanak egy ingatlanüzletet Pécsen – ezt állítja a szegedma.hu, egy birtokába jutott vallomásra hivatkozva. A portál szerint a Fővárosi Törvényszéken zajló áfacsalási ügy elsőrendű vádlottja szerint 2000-ben egy német befektető ingatlanprojektet keresett Magyarországon. Többmilliárdos nyereséggel kecsegtető beruházást készítettek elő a magyar partnereikkel együtt, de a megvalósításhoz Botka László és Toller László személyes „ügyintézése" kellett, amiért 250 millió forintot kértek zsebbe – állítja a férfi.A vallomás szerint a kinézett ingatlan ugyanis állami tulajdonban volt, ám az akkori Gazdasági Minisztériumban (GM) lényegében nem történt semmi, a tárcánál egyszerűen nem foglalkoztak a németek vételi ajánlatával.A szegedma.hu írása szerint az áttörést 2004 hozta meg. Ekkor Botka László és Toller László felajánlották a befektetőnek, hogy 250 millió forintért cserében majd ők intézik az ügyet.A tanúvallomás szerint azt találták ki, hogy a minisztérium átadja az ingatlanokat a pécsi önkormányzat ingatlankezelő cégének (PVV), majd az pályáztatás nélkül eladja a telkeket a befektetőknek. A vételár az ingatlan méretéhez és értékbecsléséhez képest alacsony lesz, körülbelül 210 millió forint, amit a PVV számára kell átutalni, illetve további 250 millió forintot készpénzben, papír nélkül oda kell adni Botka Lászlónak és Toller Lászlónak.Ez utóbbi a tanúvallomás szerint több részletben meg is történt. A vallomástevő férfi azt állítja, az egyik részletet, 50 millió forintot ő maga vitte el egy Parlament-közeli étterembe a két politikus számára. A reklámszatyrokban lévő pénzt átvették tőle. A többi tételt mások, több kisebb részletben vitték el Botka Lászlónak és Toller Lászlónak.A tanúvallomást hivatalosan hétfőn nyújtja be a vádlott a Fővárosi Törvényszékhez, mert a csütörtöki tárgyalást a másodrendű vádlott betegsége miatt elnapolták. A férfi azt mondta, a németeknek nem volt más választásuk, mint fizetni, mert máskülönben elbukták volna az ingatlanprojektet. A fentieket a férfi csütörtök este a tv2 Tények Extra című műsorában a kamera előtt is megismételte.Közleményben reagált az írásra Botka László. A polgármester azt írta, hogy a cikk minden tényállítása szemenszedett hazugság. A közlemény emlékeztet: Toller László régóta halott. Botka László azt is írja, hogy ő maga sem országgyűlési képviselő, sem polgármester nem volt a cikkben jelzett időpontban, ennek dacára intézkedett az akkor Matolcsy György vezette fideszes Gazdasági Minisztériumban. A polgármester hozzáteszi: a fideszes propaganda már a legvadabb hazugságokat is beveti ellene. Botka László tudatta azt is, hogy jogi eljárásokat kezdeményez a szegedma.hu ellen.A polgármester közleményében egyébként helytelenül szerepel, hogy az ügy idején ő maga nem volt sem polgármester, sem országgyűlési képviselő, illetve az is, hogy a Gazdasági Minisztérium vezetője Matolcsy György lett volna. Ez arra az időszakra igaz, amikor a német befektetők elkezdték keresni a lehetséges ingatlant Magyarországon. 