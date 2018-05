KRESZ-zsenik járnak a ruzsai suliba

Seller Stefánia és Vadnay Tamás (középen) felkészítő tanáraikkal, Csonka Gábornéval és Tűzsér Zsoltttal. Fotó: Frank Yvette

Elképzelni sem tudtam, hogy mi folyik a ruzsai Weöres Sándor Általános Iskolában, amikor olvastam a rendőrség közleményét, hogy két ottani gyerek nyerte a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság Ki a mester két keréken? közlekedésbiztonsági verseny megyei fordulóját. Először arra gondoltam, hogy diktatórikus módszerekkel, mondjuk székhez kötözve szuszakolják a kicsik agyába a KRESZ-t, de aztán megismerkedtem Csonka Gáborné és Tűzsér Zsolt tanárral és a két győztes diákkal. Mariann néni és Zsolti bácsi elképesztő lelkesedéssel dolgozik azon, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és közben tanuljanak is. Ez pedig Ruzsán összejött. A két tanárral és a lányok csoportgyőztesével, Seller Stefániával, valamint a fiúkat maga mögé utasító Vadnay Tamással először az igazgatóiban beszélgettünk, majd bringázni mentünk.– Évek óta van már ez a KRESZ-verseny, mi már tizenhat éve folyamatosan nevezünk – mondta Mariann néni, aki Zsolti tanár bácsival közösen a KRESZ-szakkört vezeti az iskolában.Megtudtuk, hogy a mostani versenyre, ami a megyei főkapitányságon volt egyébként, négy gyereket készítettek fel, két fiút és két lányt, és a két első helyen kívül elhozták a bronzérmeket is.Két hónapig folyamatosan készültek, pont mint egy jogosítványt szerző felnőtt. Írásbeli teszt is volt, mellette pedig gyakorlati is. Ezeket egy akadálypályán tartják, olyan eszközökkel, amiket korábban a rendőrségtől kaptak.Abban azért továbbra sem voltam biztos, hogy őszinte-e a gyerekek mosolya, amikor mondjuk focizás helyett közlekedési táblákat kell nézegetniük, de Seller Stefánia elmagyarázta, hogy igen, szeretik ezt csinálni.– Nekem már a bátyám is járt KRESZ-re, mindig ment versenyekre, mesélte, hogy mennyire jó. Én is kipróbáltam, megtetszett, és nem is akarom abbahagyni – mondta Stefi.Most elvileg ideírhatnám, hogy ragyogó szemmel mondta, de nem szeretem ezt a szófordulatot. A győztes kislányon tényleg az látszott, hogy szereti a KRESZ-tanulást, meg úgy általában a biciklizést, és nagyon úgy néz ki, hogy még a tanárait is kedveli.Stefi egyébként most 12 éves, és feltett szándéka, hogy két év múlva levizsgázik, megszerzi a jogosítványt kismotorra. Hasonlókat mondott Tomi is, aki ugyan korban még messzebb van az első jogsitól, de ha majd annyi idős lesz, biztosan nem kell sokat készülnie a vizsgára.Miután végeztünk a beszélgetés „hivatalos" részével, lementünk a sportpályára, ahol fel szokták építeni a rendőrségtől kapott eszközökből az akadálypályát.Míg kolléganőm a képeket készítette, végig az járt a fejemben, hogy amit Basa István (ő korábban ugyanitt tanított és meghonosította a KRESZ-tanulást) elkezdett Ruzsán, az kiválóan működik. A gyerek szereti a tanárt, a tanár is szereti és elfogadja a gyereket. Ha pedig ez van, akkor jöhetnek az eredmények, és majd a hónap közepén az országos verseny. De nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy ők már nem ész nélkül mennek ki biciklivel a forgalomba, mert tudják, hogy a bringásokra is vonatkoznak a szabályok. Ráadásul azt is tudják, hogy milyen szabályok.