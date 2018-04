Kukafestés, ökojátékok és állatbemutatók a Föld Napján

A természet és a környezet védelmét szolgáló szervezetek és intézmények a „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?" jelmondattal hívják fel a figyelmet ezen a napon a Föld természeti környezetének megóvására.



Az SZTE Füvészkertjében, Újszegeden délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az ingyenes programokra. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. pályázatán nyertes iskolások 120 literes kukákat festhetnek ki, amelyek közül a legszebb darabokat a városi rendezvényeken állítják majd ki. Emellett lesz bábjáték, bűvészelőadás, kézműves-foglalkozás, íjászbemutató, illetve ökojátékok is.



Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének aktuális természetvédelmi kampánya – amely szintén ezen a napon indul – most az énekesmadarak pusztulása miatt elcsendesülő délkelet-ázsiai erdőkről szól. A programot a Szegedi Vadasparkban 10 és 16 óra között tartják, játékos feladatokkal. Lesz távcsöves madárkereső játéktól a kreatív újrahasznosítási ötletekig jó néhány, a természet és a környezet védelmét hosszú távon szolgáló tevékenység- és ötletbörze. Emellett óránként pingvint, fókát, oroszlánt, kígyót felvonultató, ismeretterjesztő Zoo Típusú Találkozások állatbemutatót is tartanak.