Különösen kegyetlen bűncselekmény miatt emeltek vádat Szegeden - Kiskorúakat vertek meg súlyosan

Az ügy különösen megdöbbentő. Még 2016 novemberében az esti órákban történt egy szegedi iskola előtt. A fiatalkorú vádlott és édesapja, keresztapja valamint az egyik ismerősük támadt egy arra járó kiskorú fiúra és lányra.



A támadás során a fiatalkorú vádlott jobb öklén boxer volt, míg édesapja kezében vipera. A vádlottak a fiút a földre vitték, pulóverét fejére húzták, mind a négyen ököllel testszerte ütlegelték, illetőleg a boxerrel és a viperával is bántalmazták. A fiú verése során a védelmére kelő lányt is megütötték, illetőleg megrugdosták.



A bántalmazás végén megfenyegették őket, hogy legközelebb a viperával még több ütést kapnak, illetőleg búcsúzóul a fiatalkorú vádlott a földön fekvő fiúba belerúgott.



A sértettek közül a fiúnak testszerte 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek a mellkasán, a fején, a hátán, a lábszárán, amelyek gyógytartama 8 napon belüli, azonban mind a boxer, mind pedig a vipera ennél súlyosabb sérülések okozására is alkalmas. A lány 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a fején, illetőleg a lábszárán.



A vádlottak magatartása kihívóan közösségellenes, erőszakos és egyben alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Mindezeken túlmenően mivel a vádlottak egyike a felügyelete és gondozása alatt álló kiskorúval követte el a bűncselekményt, így a kiskorú nevelésére vonatkozó kötelezettség súlyos megszegésével a fiatalkorú vádlott erkölcsi fejlődését is veszélyeztette.



A vádlottak által a bántalmazáshoz használt vipera élet kioltására alkalmas eszköznek minősül.



Az ügyészség a vádlottakat felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, valamint a fiatalkorú nevelésére köteles vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja.