Látogatottsági rekordot döntött a Deja Vu Fesztivál: sárban is jót nosztalgiáztak a szegediek - galériák

– Ma még csak ezt keresték – mosolygott egy eladó csütörtök délután az egyik cipőboltban, amikor arról érdeklődtünk, hol találunk gumicsizmát. A Deja Vu Fesztivál első napján sokan úgy gondolták, szükségük lesz a Partfürdőn erre a típusú lábbelire, és bár ekkor még kis odafigyeléssel kikerülhetők voltak a sárfoltok, szombatra kiderült, hogy az járt jól, aki még a készletek kiárusítása előtt gondoskodott erről magának. A fesztivál pénteki napját ugyanis már éjszaka megszakította a vihar, az eső pedig még másnap délelőtt is ömlött. A szervezők pedig hiába hordtak fel a területre több köbméternyi mulcsot, az sokat nem segített a helyzeten, így fel is írták a közösségi oldalra, hogy a dress code gumicsizma.– Van, csak nem hoztam magammal – vonta meg a vállát Török Edit, aki egy arany színű vászoncipőben álldogált egy szárazabb részen. – Nem féltem egyébként, mert nem iszok annyit hogy a sárban ugráljak – tett hozzá. A sokfős társaságban, ahol bulizott, láttunk fehér vászoncipős fiatalembert is. – Én legalább normálisan felöltöztem a bulira – mosolygott.A legtöbben egyébként valóban nem törődtek a sárral, és már az este 8 óra után színpadra lépő Happy Gang dalaira is önfeledten ugráltak. Ezen a koncerten még egészen kicsiket is láttunk – a négyéves Makra Nóra például édesapja nyakában ülve bulizott. Ott volt velük édesanyja és bátyja, a 13 éves Marcell is, aki annyit mondott: nagyon tetszik neki a fesztivál.A Deja Vu mindhárom napjára 3-3 külföldi sztárfellépő jutott: szombaton a Pharao, az E-Rotic és a Real Mcoy voltak a fő produkciók. Buborékok és konfettitenger terítette be időről időre a színpad előtt állókat minden show alatt, a legszerencsésebbek pedig testközelbe is kerülhettek a sztárokkal – a Real Mcoy férfi énekese például koncertjük alatt egyszercsak lesétált a színpadról és bevetette magát a tömegbe. Az ő bulijuk egyébként nem csak ettől volt különleges: az ekkor kilőtt konfettik között 100 darab kétezer forint értékű Árkád kupon rejtőzött. Hogy a sárból aztán ezek közül mennyit szedtek össze, az a helyszínen nem derült ki.A külföldiek mellett több hazai sikerformáció is megfordult a három nap alatt a Deja Vu-n, de az egyes koncertek közötti átállásokat kitöltő szegedi dumagépek és DJ-k sokszor még náluk is jobb hangulatot teremtettek. A VIP szektorban pedig Ambrus Attila, az egykori viszkis rabló szórakoztatta a kiemelt vendégeket. – Most vagyok először ilyen szerepben, de úgy érzem, ez a jófejkedés nem az én világom – fogalmazta meg érzéseit. – Amúgy nagyon jól érzem magam, hiszen a 90-es években a bankok támogatásának köszönhetően ugyanezeket a koncerteket látogattam, és ezek az emlékek most visszaköszönnek. De azért volt itt néhány fellépő, aki nem tetszett. Kozsót például, ha rajtam múlna, már rég elástam volna.Az idei Deja Vu volt egyébként az eddigi legsikeresebb: minden nap, még az utolsó, saras is látogatottsági rekordot döntött. Kisházi Sándor szervező elmondta, a zajra elsősorban csütörtökön érkeztek lakossági panaszok, aznap ugyanis a szélcsendben a Tisza nagyon szórta a hangot. A zajszintet azonban folyamatosan mérték és az minden nap a határérték alatt maradt.