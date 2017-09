Lázár János elismerte, hogy Kisteleken szabálytalanul költötték az uniós pénzt

Vigyázat! – olvasható a táblán. Nem vigyáztak. Fotó: Török János

A szellemkastélyként elhíresült beruházásról már ismert, hogy vissza kell fizetnie a pályázaton nyert több százmillió forintot, erről lapunkban is beszámoltunk. A kisteleki ipari parkra még 2006-ban pályázott az önkormányzat, nyertek is 46 millió forintot a beruházásra. Az önkormányzat később csarnokok építésére, telephelyek létesítésére értékesítette ezeket a telkeket, majd a bejelentkező cégek szintén uniós pénzből felhúzták ide csarnokaikat, ám azok többsége a mai napig nem működik.

Lázár János kancelláriaminiszter most Hadházy Ákosnak, az LMP társelnökének és országgyűlési képviselőjének küldött levelében azt írta, hogy a Miniszterelnökség eljárást indított, hogy kivizsgálják a kisteleki beruházásokat, amelyek szemmel láthatóan nem működnek, de minden esetben lenyelték az esetenként 80-90 millió forintos uniós támogatást.

Március végén lapunkban is írtunk erről, akkor az ipari parkot működtető önkormányzati cég vezetője, BozsányiIlona azt mondta, hogy a cégek késlekedése, gondjai miatt az önkormányzat nem felelős.Egy harmadik projektet is kifogásoltak a Miniszterelnökség ellenőrei: egy helyben felhúzott start up inkubátorházzal kapcsolatban is szabálytalanságok merültek fel. „Az ellenőrzések lefolytatása után mindhárom esetben indokoltnak találtam a szabálytalansági eljárások lefolytatását, amelyeket az érintett Irányító Hatóságok végeznek el" – írta a miniszter. Ha a szabálytalanságok bizonyítást nyernek, összesen akár milliárdos tételben kérhetnek vissza uniós pénzt az érintett vállalkozásoktól.A harmadik, az ellenőrök által gyanúsnak ítélt beruházásról egyébként annyit lehet tudni, hogy 2007 decemberében három helyi potentát létrehozta az Euro-Kistelek Kft.-t, ez pályázott az inkubátorház megvalósítására, amire 145 millió forintot nyert a cég. 2014 májusáig ebben a cégben a kisteleki polgármesternek is volt érdekeltsége.