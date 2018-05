Lázár János: Visszatértem, maradok, és küzdök tovább

Vert helyzetből talpra állni hat hét alatt

A vidék támogatása országosan is a legfontosabb kormányzati feladat.

Aggodalom Hódmezővásárhelyért

Iskolákat, utcákat, rendelőket újítanak fel

Életrajz



Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Nős, két fiúgyermek édesapja. 1999-ben végzett a József Attila Tudományegyetem jogi karán. 1995-ben kezdett gyakornokként dolgozni a vásárhelyi polgármesteri hivatalban. 2002-ben választották meg először országgyűlési képviselőnek, és ugyanabban az évben lett először Hódmezővásárhely polgármestere. Ez utóbbi tisztségről 2012-ben mondott le, amikor elvállalta a Miniszterelnökséget vezető államtitkári posztját. 2014- től már miniszterként vezette a Miniszterelnökséget.

– Kétciklusnyi kormányzati munka után az embernek nemcsak drukkerei, de ellendrukkerei is vannak. Házon belül és kívül, különösen, ha valakinek olyan kormányinfóstílusa van, mint nekem. Sokan szorítottak azért február 25-e után, hogy a választásokon megbukjak. A választópolgároknak köszönhetően ez nem így történt, ezért most ugyanazt tudom üzenni a szövetségeseimnek, drukkereimnek és a rosszakaróimnak is, csak más-más előjellel: visszatértem, maradok, és küzdök tovább – mondta Lázár János Makón, amikor átvette megbízólevelét. A Csongrád megyei 4-es számú választókerület újraválasztott országgyűlési képviselőjét még ezelőtt kísértük el egy napjára.Vert helyzetből sikerült hat hét alatt talpra állni a választási kampányban – mondta el lapunknak. A politikus szerint a kampány során felértékelődött a személyes kapcsolattartás.– Hálás vagyok a választópolgároknak, hogy meghallgattak, esélyt adtak arra, hogy elmondjam a programomat, az elképzeléseimet. Rengetegen eljöttek a személyes találkozásokra, olyanok is, akik eddig soha nem jöttek el, érdeklődtek, és olyanok is, akik eddig soha nem szavaztak rám – fogalmazott Lázár János – Két dologról akartam meggyőzni az embereket, az egyik, hogy ha meg akarják védeni a hazájukat, akkor a Fideszt válasszák, mert más nem akarja megvédeni ezt az országot az illegális migrációtól. A másik, hogy ennek a térségnek abból a szempontból is csak a Fidesz jelenti az esélyt, hogy mi vagyunk képesek munkahelyet teremteni, a béreket növelni és az életkörülményeket javítani. Más nem fogja segíteni az itt élőket – közölte a politikus. Hangsúlyozta: a választást ez a két dolog döntötte el. A végeredmény a politikus szerint annak is köszönhető, hogy az ellenzéknek nem volt mondanivalója a vásárhelyi és a makói térség számára. – Az nem program, hogy váltsuk le Lázár Jánost, ez a választóknak kevés volt – mutatott rá.A következő négy évről szólva azt mondta: Makó előtt nagy lehetőségek állnak. Szerinte a gazdasági és a turisztikai fejlesztések következtében Makó újra a régen Csanádnak nevezett földrajzi egység központja lehet, a határokon átívelően is. A város polgárosodása sokat erősödhet a következő években. A politikus arra készül, hogy az Országgyűlés alakuló ülése után leül Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel és a képviselő-testülettel, és átbeszélik a város célkitűzéseit.Lázár János szerint Hódmezővásárhely ügye nagy kérdés lesz. – Aggodalommal tekintek a szülővárosomra, mert úgy látom, hogy az elmúlt két hónapban ott nem történt semmi. Az új polgármester nem a várost vezeti, hanem politikát akar csinálni – fogalmazott Lázár János, hozzátéve: egy város irányítása nem pártpolitikai kérdés. Az az aggodalma, hogy Vásárhely süllyedő pályára állhat, egy poros kisvárossá válhat, így ott a 2019-es önkormányzati választásnak komoly tétje lesz. Szerinte a polgármester megmérgezte a város légkörét, háborút folytat azok ellen a választópolgárok ellen, akik nem rá szavaztak.– Ez súlyos hiba, én azoknak is a képviselője vagyok, akik nem rám szavaztak – mondta. Úgy fogalmazott: míg a polgármester az időközi választás óta is folytatja a politikai kampányt és a politikai háborút azokkal szemben, akik nem értenek vele egyet, addig ő próbálja megérteni azokat, akik nem rá szavaztak, mert az összefogással, az együttműködéssel és a közös munkával lehet a legtöbbet tenni az itt élőkért.Elmondta, Rója Istvánnal, a baloldal képviselőjelöltjével már találkozott, egy kávé mellett közel egy órát beszélgettek. Emellett a jobbikos Kiss Attilával is felvette a kapcsolatot, és Mucsi Tamást, a DK helyi elnökét is megkeresi. Mindenki tapasztalatára, javaslataira nyitott vagyok, egyetlen, a városért, a térségért tenni akaró emberről nem mondhatunk le – tette hozzá.A választókerülethez tartozó 17 kistelepüléssel kapcsolatban a politikus azt mondta, a négy éve elkezdett fejlesztő munkát szeretné folytatni, a falvak és kisvárosok polgármestereivel is leül majd tárgyalni még májusban, hogy kiderüljön: mik a terveik 2019-ig, illetve az azt követő ötéves időszakra. Az előttünk álló esztendők legfontosabb feladatának a települések népességfogyásának megállítását nevezte. Ehhez szerinte a helyi életminőséget kell javítani. Megjegyezte: a következő négy év kormányzásának országosan is az lesz a legfontosabb feladata, hogy javítsa vidéken az életminőséget, és növelje a kistelepülések népességmegtartó képességét.Át kell terveztetnünk a tornacsarnokot, hogy ne csak az iskolából lehessen bemenni – ezt már Hajnal Gábor, Földeák polgármestere mondta, akit a hivatalában kerestünk fel a képviselővel együtt. A jelenlegi tervek szerint a sportcsarnokot a 2019/2020-as tanévben már birtokba vehetik a gyerekek, ám a polgármester azt szeretné, hogy a létesítmény nyitott legyen a sportegyesületek számára, az egész település is használhassa közösségi célokra.Hajnal Gábor elmondta: a tornacsarnok építése mellett a következő másfél évben a településen felújítják a piacot, az egészségházat és az idősek otthonát. Kialakítanak egy műfüves pályát, rendbe teszik a szabadidőparkot, nekiállnak a belvíz- és csapadékvíz-elvezetés megoldásának, illetve utakat és járdákat újítanak fel.A polgármester szerint mindez körülbelül egymilliárd forintnyi fejlesztést jelent.– Ez azt is jelenti, hogy a településen másfél év alatt elköltik Földeák éves adóbevételének körülbelül a tizenhatszorosát – hívta fel a figyelmet Lázár János.A politikus arról is beszélt: ha 2024-ig sikerül megoldani minden településen, hogy rendbe legyen téve az óvoda és az iskola, az orvosi rendelő, a művelődési ház, legyen gyógyszertár, mindenhol épüljön tornacsarnok, minden utca le legyen aszfaltozva, akkor érik el ezek a falvak egy osztrák település szolgáltatási színvonalát. – Nyugat-európai szemmel nézve ezek a fejlesztések nem jelentenek semmit, de itt ez óriási eredmény lenne. Az elkövetkező négy évben azért fogok dolgozni, hogy a választókerület minden polgára azt érezhesse: április 8-án ő nyert – fogalmazott Lázár János.