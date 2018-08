Le kellett állítani a Maty-éri evezőspályán a víz leeresztését: a halak miatt még új víz is kellett

„Több mázsa hal zsúfolódott ott össze. Elég egy kis zaj, megugranak, fejjel bele az iszapba, megtelik a kopoltyújuk sárral, és végük"

Így fest most a víztározó onnan, ahol a horgászok be szoktak járni. Fotó: Kuklis István

Ám az, hogy onnan kihozzuk őket, egyelőre technikailag lehetetlen: az ötven centinél mélyebb iszapban ember és gép sem tud közlekedni.

„A mai napon jártam kint a Maty-éri evezőspályán, a horgász oldalon. A vizet leengedték, és a maradék 30 cm-es pocsolyában fuldoklanak a pontyok és kárászok!" – írta hétfőn lapunknak szatymazi olvasónk, Bozsák Mihály. Ahogyan ő, a horgászok által használt bejárónál mi is találkoztunk őrökkel. A korláton túl senkit nem engednek közelebb a mederhez. Hiába, hogy a víz vagy húsz méterre van ettől a helytől.– kaptuk a magyarázatot. Fuldokló halat nem láttunk. A vízben egy lapátkerekes levegőztető dolgozott.Le kell engedni a Maty-éri evezőspálya vizét – a halakkal együtt – egy három kilométer hosszú, keskeny, nagy esésű csatornán keresztül a gyálaréti holtágba. Ez volt a terv, amelyet az olimpiai centrumot érintő építkezés kezdetéig végre kellene hajtani. Azt, hogy ennek a versenyek után, július–augusztusban kell megtörténnie, kész tényként közölték a megye egyik legjobb horgászvizét fönntartó Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségével. A szervezet tiltakozott, mert a halak ilyen időben könnyebben elpusztulnak, de végül kénytelen volt megszervezni a munkát.Úgy tervezték, a víz leeresztésekor átterelik a halakat a csatornába (2018. május 23.:). Tartottak attól, hogy ez nehezen fog menni. Múlt pénteken aztán be is bizonyosodott.– A víz nagy része elment, a halak azonban maradtak. Ez kritikus helyzetet eredményezett, azonnal intézkedni kellett, ezért frissítő vizet kértünk a vízügytől – válaszolta lapunk kérdésére Láda Gáspár, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. – Azzal a kéréssel fordultunk a beruházóhoz, hadd épüljön egy elválasztó gát a mederbe, hogy az építkezés is elkezdődhessen, és maradjon egy részen annyi víz, amennyi a halaknak ideiglenesen elég. Ott sokáig nem maradhatnak ebben a melegben, élelmet sem találnak.A szövetség most a válaszra vár. Kényszerhelyzetbe került: egyrészt próbálja elérni, hogy több mint tízévi munkája, Csongrád megye egyik leggazdagabb, tízmilliós értékű halállománya minél kisebb veszteséggel vészelje át ezt az időszakot, ugyanakkor a kivitelező is noszogatja.Azt a laikus ésszel elgondolható megoldást, hogy miért nem lehetett még nagy víznél lehalászni a halakat, többen is kérdezték. Az ügyvezető elnök azt mondja, hogy akadályoktól mentes, tiszta mederben is csak vízszintcsökkentés mellett lehet eredményes a halászat. Itt azonban a bóják, betonkockák, egyéb berendezések miatt erre a megoldásra nem volt lehetőség. Ugyanakkor a leeresztés megindításáig folyamatosan evezős- és horgászversenyek sora zajlott a pályán.