Logópályázat

Fontos, hogy a logó kifejezze azt art hálózat szellemiségét és elköteleződésüket a kortárs filmkultúra iránt. Most lehetősége van egy szerencsés alkotónak 100 ezer forintot nyerni, ha jó logót tervez. A pályázat egyfordulós, és nagyon fontos, hogy a logót úgy tervezzék meg a jelentkezők, hogy az tartalmazza az Art Mozi Egyesület – Magyarország szavakat, de ennek angolul is meg kell jelennie.



Az elkészült szimbólum nyomtatott kiadványokban, plakátokon, szórólapokon fog szerepelni, de online felületeken és vetítővásznon is visszaköszön majd. A jelentkezők anyagaikat szeptember 25-éig küldhetik el az elnokseg@artmoziegyesulet.hu címre.