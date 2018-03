Lóval húzatta a Ladáját az autószerelőhöz a csengelei férfi - mindezt a főúton

Fotók: borsonline.hu

A Csongrád megyei Csengelén, amint egy helyi férfi a saját lovával húzatta a Ladáját a település külterületén. A csengelei ember leleményessége és kreativitása határtalan, ezt az egy lóerős Zsiguli is jól bizonyítja – mondta nevetve a lapnak a férfi, aki a felvételt készítette.

A csodajárgány sofőrjét is elérték. Kiderült: éppen az autószerelőhöz tartott, de nem jutott messzire, lefulladt a kocsija. Az akkumulátor lemerült, így hazaszaladt Bandiért, a lováért.

– A legtöbben másik kocsival húzatják be magukat, vagy megkérnek valakit, hogy tolja be a járművüket. Én Bandit, a lovamat szoktam használni! A lovas kocsinál használatos kötéllel rögzítettem. Meghúzott, és már be is indult a kocsim. Hazavittem az állatot, aztán folytattam az utam a szerelőhöz, ahova sikeresen meg is érkeztem

– magyarázta a Borsnak a 37 éves János, aki nem akarja lecserélni a Ladát. A 18 éves ló a földműves- és a ház körüli munkákba is besegít az ötgyermekes családapának, az önindító szerepét is többször betöltötte. A téli nagy hidegekben már rutinosan mozog a kocsi előtt. Ötéves kora óta él a családnál, a párjával egyszer a traktort is elhúzták.