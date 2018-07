Lovasi András is koncertet ad a Malomfesztiválon

Az oromi Malomfesztivál azért jött létre 2014-ben, hogy a vajdaságiak életébe egy új színfoltot vigyenek, viszont mára már több a magyarországi vendégük. A háromnapos összművészeti fesztivál augusztus 16-án kezdődik, a falu többféleképpen megközelíthető Szegedről. Naponta indul busz Magyarkanizsára, onnan már csak egy átszállás Orom. Autóval pedig mindössze egy óra, ha nem kell várakozni a határon.



Különféle workshopokkal, regionális slam poetry bajnoksággal, túrákkal várnak mindenkit a koncertek mellett, de a kicsikre is gondolnak. A Malomfesztivál ötezer embert tud befogadni, akiknek ingyenes kempinghasználatot biztosítanak. Jegyeket már csak a helyszínen lehet beszerezni. A bérlet 8000, a napijegy 3500 forint, de dinárban és euróban is lehet fizetni.



Ötödik alkalommal rendezik meg idén a fesztivált, a legnagyobb magyar név ezúttal Lovasi András, aki csak Oromon vállalt szerbiai fellépést. A nyitónapon lép fel, de mellette eljön még a Góbé, a Csaknekedkislány és a Bohemian Betyars, ha csak a nevesebbeket nézzük. A nagyszínpad mellett akad még egy népzenei sátor és egy akácos színpad is. Érkezik szlovákiai, horvátországi, romániai fellépő is, ezúttal a legtávolabbi művész mexikói. A belföldi felhozatalból talán a legnagyobb név a Repetitor, akiket a szerb Nirvanaként emlegetnek legtöbbször.