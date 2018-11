Mangalicás és egyéb finomságok a Széchenyi téren - galéria

Kolbászból van a kerítés – hirdeti az egyik cégér a Széchenyi téren, ahol a sertésből készült sonkafélék és kolbászok mellett szürkeharcsa szalámit is kínáltak. Nem véletlen a múlt idő, mert ahogy Fánczi Bélától megtudtuk, a szegediek bizony elkapkodták már a fesztivál első napján a készletüket. Így már megkóstolni nem tudtunk a különlegességet, amelynek 10 dekagrammjáért 810 forintot kértek, de megtudtuk, hogy kizárólag halhússal készült a csemege és csípős fajtája egyaránt, amit marhafaggyúval kevertek.Egy másik standnál kilónként 5900 forintért kínálnak szarvaskolbászt, másutt a mangalica vastagkolbászért 3900-at kérnek, de vásárolhatunk tüzes kolbászt 4000 forintért is, míg kenyérszalonnát 2000-ért. Fél kilogramm zsírt 800 forintért árulnak a téren, és több helyen sorban álltak a tepertőért, egy helyen pedig helyben is sütötték, sőt mangalicazsírban pattogtatott kukoricát is lehet venni. A tepertő sem olcsó mulatság, 10 dekagrammjának ára 300-tól indul, mangalicatepertőt 400-ért, míg libatepertőt 750 forintért láttunk.– A kolbászt és a szalonnát viszik a legjobban, de a sonkák és a húskészítmények sem maradnak ránk. Tatáról érkeztünk, családi vállalkozásunkban szürke mangalicákat tartunk, mi termesztjük számukra a takarmánynak valót is, és saját magunk dolgozzuk fel a húst is – mondta el lapunknak a Magyar Mangalicától Körmendi Márton.Aki megéhezne a fesztiválon, édességet vagy épp sajttálat is vehet, klasszikus lacikonyhás is van a téren, egy helyen azonban találtunk mangalicás étket is. Olteanu Flórián Krisztiántól megtudtuk, császárszalonnát, oldalast és a tépett húsnak is nevezett pulled porkot kínálják mangalicából, ez utóbbi egyébként az egyik legnépszerűbb BBQ. Náluk sem csak a mangalica jut a tányérokra, a tarja mellett kínált sült kolbász például 40 százalékban marhahúsból van. – Az oldalasunk egy mennyei ízorgia, nem csoda, hogy ez a legnépszerűbb a kolbász mellett – mondta.A házi sajtok és pálinkakülönlegességek mellett igazán egyedi ötlettel is találkoztunk, méghozzá mézből készült nyalókákkal, amelyből a sima mellett virágporos és propoliszos változat is van. A termék megálmodója és készítője, Petrovics Regina elmondta, párja készíti a mézet, ő pedig nyalókákkal egészítette ki a termékpalettát. Málna-, dió-, szeder- és gesztenyemézet is kínált standjánál, és mint elmondta, egyáltalán nem mindegy, hogy az ország melyik pontján vesz részt fesztiválon, mert míg a szegediek szívesen megkóstolják és megveszik a különleges mézeket, addig Kőszeg környékén csak a hagyományos termék fogy.A VII. Szegedi Mangalica Fesztiválra vasárnap estig várják az érdeklődőket, a téren felállított színpadon ma fellép Torres Dani és Banája, valamint Gabrieli, míg holnap a Peter & Pan Gitárduó és a Pribojszki Mátyás Blues Band szórakoztatja a vendégeket.