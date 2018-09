Már drágult a dohány - a reggeli és a vacsora is kijön egy doboz cigiből

Elfüstölt forintok. Egy átlagos felnőtt ember reggelije és vacsorája is kijön egy doboz 1150 forintos cigaretta árából. Fotó: Frank Yvette

1150 forintból vásároltunk két nagy kiflit (100 forint), 15 deka parizert (231 forint), 20 deka trappista sajtot (284 forint), az egészséges életmód jegyében egy darab paprikát (31 forint) és egy almát (47 forint), amit egy kefirrel (219 forint) és egy másfél literes mentes vízzel (85 forint) öblítettünk le. Luxusként egy Túró Rudit is vettünk, amely 150 forintba került, így hagytunk 1150 forintot a kasszánál.

Nem is olyan drága

A napi.hu hírportál azt írta hétfői cikkében, hogy a magyar cigaretta ára az európai uniós országok körében nem különösebben magas. A legkevesebbet, 799 forintot (2018. július 1-jén, az Európai Bizottság által használt 311,44 forintos árfolyammal számolva) Bulgáriában kellett fizetni, míg a legtöbbet, 3136 forintot Írországban.

Szeptember 6-án 20–30 forinttal emelte a cigarettaárakat az egyik legnagyobb dohánygyár, amit a trafikosok szerint hamarosan követ majd a konkurencia. Van olyan dohánybolt Szegeden, ahol a lapostévén futó reklámok között adnak hírt a kiskereskedelmi eladási ár növekedéséről.A Világgazdaság szerint ennek az az oka, hogy a jövedéki törvény szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint növekszik a cigarettára, a finomra vágott és az egyéb fogyasztási dohányra vonatkozó adómérték. A dohánygyártmányok jövedéki adójának emelése az Európai Unió által meghatározott adóminimumok elérése miatt szükséges. Számos esetben az adóváltozás mögé bújva néhány forinttal a gyártók is emelik az árakat, így jövő augusztusra minden márka esetében 90–120 forinttal nőhet az ár.Mi 2014 után második alkalommal azt néztük meg, mire elég a boltban egy doboz cigi (1150 forint) ára. Négy évvel ezelőtti írásunkban azt állapítottuk meg, hogy az akkori 965 forintos átlagárral számolva, ügyesen kombinálva minden gond nélkül finanszírozható egy reggeli, egy ebéd és egy vacsora (2014. február 6.:).Most egyszerűen csak bevásároltunk 1150 forintból az egyik szegedi nagyáruházban. Egy nem túl nagy igényű, átlagos felnőtt ember reggelijét és vacsoráját bőven fedezi ez az összeg, de akár egy kiló húsz deka akciós csirkemellet vagy egy kisebb vasárnapi ebédhez szükséges mennyiségű sertéshúst is vásárolhatunk. (A bőrös első csülök kilója 699, a dagadóé 749, a csonté 245 forint volt a vásárolásunk időpontjában.)De maradjunk csak a legegyszerűbb étkezésnél:Arról nem is beszélve, hogy ha ezt az összeget mindennap cigarettára költi valaki, akkor az egy hónapban 34 ezer 500 forint, ami akár már egy lakás vagy autó havi törlesztőrészletére is elég lenne.