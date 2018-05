Már éles a jégkármérséklő rendszer

Darabos Tamás hangsúlyozta, az alkalmazott ezüst-jodid a természetben is megtalálható, elenyésző mennyiséget használnak, és nincsen ismert mellékhatása. A szakma azt várja, hogy kevesebb kifizetés lesz a jégkármérséklő rendszernek köszönhetően.



– A zivatarfelhőkbe ezüst- jodidot juttató talajgenerátorokkal várhatóan jelentős, évi több tízmilliárd forintos értéket lehet megmenteni az agráriumban – mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke, hozzátéve, nincs olyan technológia, amellyel teljes mértékben kiküszöbölhető a jégeső. Az viszont garantálható, hogy a legmodernebb és leghatékonyabb rendszer alkalmazásával a lehulló jégszemek mérete kisebb lesz.



Ezzel összefügg, hogy idén is május 15-éig nyújthatók be a támogatás csökkentése nélkül az egységes kérelmek, amelyekkel a mezőgazdasági biztosítások utáni díjtámogatási igényét érvényesítheti a gazdálkodó. A Groupama Biztosító számítógépes alkalmazása a kamara munkatársainak közreműködésével jut el a gazdákhoz, és egy egyszerűsített, gyors, a legjellemzőbb mezőgazdasági károkra fedezetet nyújtó szerződés megkötését teszi lehetővé.