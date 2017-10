Már figyelik az influenzát, de beteg még nincs - megjött viszont az ingyenes oltás

Mondja, hogy á! – Kormányos Szilvia sok hurutos tünettel érkező beteggel találkozik nap mint nap, de ősszel influenzával még nem jöttek hozzá. Fotó: Frank Yvette

– Azok, akik évek óta kérik a védőoltást, már érdeklődnek, hogy mikor érkeznek a vakcinák, mikor kaphatják meg az oltást. 250-et szoktam kérni, és ennek legalább 80-90 százaléka biztosan el is fogy a szezonban, de lehetne még több is – mondta el Kormányos Szilvia makkosházi háziorvos, akinek a várójában tegnap is sokan voltak, de még nem az influenza miatt. Nála szeptember végén volt sok beteg hurutos tünetekkel, az utóbbi két hétben csökkent a számuk, de akadt olyan páciense, aki múlt hónapban már íratott fel influenza elleni védőoltást. A háziorvos ma veszi át az ingyenes oltóanyagot, és jövő héttől kezdi el a beadásukat.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályára már megérkezett a tavalyival megegyező számú, 55 ezer adag, 3 komponensű oltóanyag a felnőtteknek, a 3 évnél fiatalabb gyerekeknek pedig további 150, sőt a vakcinákat szerdáig minden háziorvoshoz eljuttatják – tájékoztatott a hivatal sajtószolgálata. Október elején elindult Csongrád megyében is az influenzafigyelő szolgálat, de influenza okozta megbetegedést eddig az országban még nem regisztráltak.A déli féltekén, Ausztráliában viszont jelenleg is komoly járvány tombol, amely szeptember óta már 100 halálos áldozatot követelt. A szakemberek azt valószínűsítik, hogy az ott fertőző vírustörzs kerül majd át Európába is. A többek között 60 évnél idősebbeknek, egyes krónikus betegségben szenvedőknek, egészségügyben, szociális ellátásban dolgozóknak ingyenesen elérhető oltás 3 komponensű, azaz 3 vírustörzs – A/H1N1, A/H3N3 és B – ellen véd. Patikában is kapható már az oltóanyag, annak ára 2000 forint körül van – tudtuk meg Nagy Ildikótól, a Kálvin téri Pingvin patika vezetőjétől.– Még nagyon időben vagyunk, mert nálunk általában január–februárban indul a járvány, de tavaly ez például korábban történt. Ezért legkésőbb december elejéig jó lenne beoltatnia magát annak, aki így el akarja kerülni a betegséget, mert a védettségnek ki is kell alakulnia – hangsúlyozta Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos.