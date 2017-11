Marihuánából hozzák be a legtöbbet Röszkénél

Nem aprózta el a szerb sofőr: az autószállítóban 62 kilónyi marihuána lapult.

– A legtöbb felderítésünk a nyári hónapokban, illetve a téli ünnepi időszakban történik, ilyenkor ugyanis az átlagos forgalomhoz képest többszörösére növekszik a röszkei határátkelő forgalma, és ezt próbálják meg kihasználni a drogfutárok. A NAV munkatársai által az Európai Unió külső határán végzett szigorított ellenőrzésen viszont fennakadnak – közölte kérdésünkre Némedi-Varga Éva, a NAV Csongrád megyei sajtófőreferense.

Az arányok és a tendencia viszont változatlan: a marihuána adja a felderítések több mint 90 százalékát. Tavaly csupán 2 esetben fordult elő, hogy marihuána helyett heroint, illetve ópiumot találtak a pénzügyőrök – összesen mintegy 6 kilónyit –, idén eddig négyszer bukkantak összesen 16 kilogramm heroinra és ópiumra. Volt, aki idén mindössze egy gramm kokaint próbált behozni Röszkén – de ezzel is lebukott.

Szinte minden héten beszámolunk arról, hogy kisebb-nagyobb, autóba, buszba, kamionba rejtett szállítmányokkal buknak le a drogfutárok Röszkén. Idén eddig 38 esetben derítettek fel kábítószer-szállítmányt a szerb határon – míg tavaly egész évben „mindössze" 21 alkalommal. Jelentősen növekedett a lefoglalt drog mennyisége is: már november elejéig 584 kilogramm akadt fenn az ellenőrzéseken, tavaly pedig egész évben 255 kiló.Az ilyen kis mennyiségeket jellemzően saját fogyasztásra hozzák be. Ami kereskedelmi célra érkezik, az egyértelműen a marihuána: idén eddig 568 kilóval buktak le a határon. A pénzügyőrök idei eddigi legnagyobb fogása is ehhez a drogfajtához kötődik.– Egy szerb rendszámú VW Passat érkezett Röszkére még márciusban, amelyhez egy utánfutót is kapcsoltak. A férfi és utasa azt mondta, hogy Németországba mennek kocsit vásárolni. Gyanús volt viszont, hogy a kocsiban alig volt úti holmi, az utánfutó pedig kopogtatásra szokatlan hangot adott – mesélte a pénzügyőr alezredes. A NAV munkatársai félreállították a járművet, és a vizsgálócsarnokban az utánfutó szállítófelületét fedő farostlemez alatt, őrölt kávéval beszórt csomagokban több mint 62 kilónyi marihuánára bukkantak. A szállítmány a feketepiacon 150 millió forintot ért volna. A szerb sofőrt a szállítmánnyal együtt átadták a rendőrség munkatársainak.