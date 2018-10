Második alkalommal rendez Magyar Könyvkiadók Napját a BTK

Irodalom és filozófia a digitális korban – ezen a címen rendezi meg második alkalommal a Magyar Könyvkiadók Napját a BTK. Az esemény célja közelebb hozni a könyvkiadás, és a könyvterjesztés világát a nagyközönséghez. A szervezők sok színes programmal készülnek, a legnevesebb magyarországi kiadók és a két határon túli intézmény mellett fiatal írószervezetek is képviseltetik magukat.A BTK Egyetem utcai épületébe minden érdeklődő diákot, hallgatót, tanárt, szegedi polgárt nagy szeretettel várnak a szervezők. Többek között szó lesz arról, hogy a digitális kor, az olvasói szokások változása milyen átalakításokat kíván a kiadói stratégiákban, de az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, könyvcsere és könyvvásár mellett a látogatók belekóstolhatnak egy online lap indításának izgalmaiba is.A két napos rendezvény első napján végig a kiadóké lesz a főszerep, de ebben a blokkban mutatnak be fontos új köteteket is. A második napon, csütörtökön kerül előtérbe a digitális bölcsészet, az e-könyv és online-szolgáltatások világa, ennek az SZTE Klebelsberg Könyvtára ad otthont. Az eseményről bővebb információt a Kar honlapján talál.