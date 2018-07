Még mindig nincs kész az úszómedence - A Partfürdőn álló 60 éves betonteknőnek már nem elég a festés

Múlt hét vasárnapra ígérték a Partfürdő úszómedencéjének megnyitását, ám az még tegnap is majdnem olyan állapotban árválkodott a strandon, mint amilyennek a tavaszi árvíz maga után hagyta. El sem kezdték a festését, így azt még mindig nem vehetik birtokba a strandolók, illetve az itt táborozók.– Már engedélyt sem volt egyszerű kérni az üzemeltetésére, hiszen töltő-ürítő rendszerű, és mivel a Tiszába engedjük le a vizét, vegyszerezni sem lehet – mesélte Miklós Tamás létesítményvezető. – Szerencsére megkaptuk, az árvíz és a magas vízállás miatt azonban csak április végére ürült ki belőle a víz. Ezt követően tudtuk kitakarítani, és ekkor kezdtünk el vállalkozót keresni, aki rendbe teszi a közel 60 éves medencét.A Partfürdő vezetője elárulta, nehéz volt olyan szakembert találni, aki elvállalta ezt a feladatot. Volt olyan is, aki korábban már foglalkozott vele, és mivel tudta, mire számíthat, most visszautasította a munkát. Nem elég ugyanis csupán kifesteni a medencét: mivel több helyen meg volt repedve, és így áteresztette a vizet, komolyabb javításra szorult. Ráadásul az sem mindegy, milyen festéket visznek fel rá.– A tavalyi nyolcvan százaléka már levált róla, és szakemberek azt mondták, a hagyományos festékek ugyanígy viselkednek ezen a felületen. Az a vállalkozó, aki végül elvállalta a feladatot, a már leszállított festékeket is ezért vitte vissza, miután a múlt héten személyesen is felmérte a terepet. Igaz, egyébként sem tudta volna elkezdeni a munkát az eső miatt.A héten egy speciális festékkel kezdik meg a medence felújítását, amely – ha 3-4 napig nem lesz csapadék – a héten el is készül. A száradást követően tudják majd feltölteni ivóvíz minőségű termálvízzel. A létesítményvezető szerint legideálisabb esetben sem lesz használható vasárnap előtt – július második hetéig tehát a Partfürdőn csak a kismedence és az ülőmedence áll a vendégek és az itt táborozók rendelkezésére. Utána is azonban csak heti három napon üzemel majd az úszómedence.– Mivel a tavalyi évet leszámítva 2003 óta egyáltalán nem működtettük, az ide járóknak ajándék a megnyitása, bármikor is történik. De tény, hogy sokan várják, többen jelezték már, hogy jönnek, amint készen lesz – mondta Miklós Tamás, hozzátéve: a teljes körű, hosszú távra kitartó felújítás olyan sokba kerülne, ami nem érné meg.– A folyékony fóliázás lenne az ideális megoldás, amely algátlanító és csúszásmentes felületet képezne, és 15–20 évre garanciát is vállalnának rá. De csak az úszómedence esetében ez több mint 10 millió forintos kiadást jelentene. Ha pedig vízforgatókat is telepítenénk a három medencébe, ráadásul olyat, amely az árvíz ellen is védett, az nagyjából 400 milliós beruházást igényelne. Ilyet pedig önerőből nem tudunk felvállalni, még úgy sem, hogy az jelentős mennyiségű víz – és persze a heti takarítási munkák – spórolását tenné lehetővé.