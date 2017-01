Még nem tudni, mikor jön Orbán - A miniszterelnök 2014-ben járt utoljára Szegeden

Három ígéret



Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a tavaly december 14-i sajtótájékoztatóján elmondta, a kormány jóváhagyta az új Tisza-híd építését és az új sportuszoda létesítését. Arról is beszélt, hogy a tervek szerint Szegeden 200 hektáros új ipari park épül, amelynek Palkovics László oktatási államtitkár lesz a kormánybiztosa.

Az lézeres kutatóközpont alapkőletételén 2014 februárjában.

– Ha bejelentette Lázár miniszter úr, akkor valószínűleg tudja, mit beszél, és várjuk a miniszterelnök urat, de én nem tudom napra pontosan, mikor látogat Orbán Viktor Szegedre – mondta B. Nagy László a Szeged Televízió és a Délmagyarország év végi közös műsorában, a Szemköztben. Szeged fideszes országgyűlési képviselője közölte, ebben egyeztetni kell a várossal is. Elmondta, őt nem avatják be, mikor látogat Szegedre a kormányfő, mert ezt a Miniszterelnökség intézi.A szegedi városházán is érdeklődtünk a kormányfői vizitről, de az önkormányzatnál sem tudtak tegnap pontos időpontot mondani. A Miniszterelnökség sajtóosztályán pedig azt közölték, bár Lázár János jelentette be december 14-én, hogy várhatóan január közepén Szegedre látogat Orbán Viktor, nem ők szervezika programot. Azt mondták, Havasi Bertalan tud válaszolni a kérdésünkre.

– A Modern városok program idei eseményeinek szervezése folyamatban van. A szegedi programmal kapcsolatos tudnivalókat (időpont, helyszín) időben fel fogjuk tüntetni a kormany.hu honlap eseménynaptár rovatában – válaszolta lapunk érdeklődésére a kormányfő sajtófőnöke.

Hódmezővásárhelyen sem járt a miniszterelnök



Orbán Viktor miniszterelnök 2015 tavasza óta roadshow-zik a megyei jogú városokban, amelyek vezetőivel fejlesztési megállapodásokat köt állami pénzek és uniós források felhasználására. A 23 megyei jogú városból már csak négy maradt, a fideszes vezetésű Győr és Hódmezővásárhely, valamint a szocialista irányítású Salgótarján és Szeged. A Modern városok program idei eseményeinek szervezése folyamatban van – válaszolta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke arra a kérdésre, hogy mikor látogat a miniszterelnök Hódmezővásárhelyre a Modern városok programban.

Tegnap a kormány januári eseménynaptárában csak Rétvári Bence államtitkár nyugdíjasokat érintő január 2-i sajtótájékoztatója szerepelt.Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb 2014. október 7-én járt Szegeden. Az önkormányzati választások előtt hat nappal Kothencz János , a Fidesz–KDNP–L.É.T. szegedi polgármesterjelöltje mellett kampányolt. A kormányfő a tarjáni lakótelepi sétája során postással, kismamával és nyugdíjassal is beszélgetett. Orbán 2014-ben többször is járt a városban. Az országgyűlési választási kampányban is ellátogatott Szegedre, amikor a Dóm téren beszélt, 2014 februárjában pedig letette a lézeres kutatóközpont (ELI) alapkövét. Előtte, 2010 áprilisában a parlamenti választások, majd szeptemberben az önkormányzati választások kampányában járt a városban Orbán Viktor. 2010 szeptemberében jelentette be, hogy még a 2010–2014-es ciklusban megkezdik az új Tisza-híd építését Szegeden.