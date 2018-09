Még várni kell az algyői fürdő bővítésére - dupla összegért vállalták volna a munkát, újrapályáztatják a medencét

Varga Péter a fürdőben. A gyógyvizes kültéri medence nem szolgálja ki az igényeket nyáron. Fotó: Kuklis István

A strandröplabdapálya helyére álmodták meg a kültéri medencét. Látványterv

Nyáron érthető módon nem túl népszerű a Borbála fürdő kültéri gyógyvizes medencéje, senki sem szeret a rekkenő hőségben 36–38 fokos vízben ücsörögni. Azért, hogy a melegebb hónapokban is vonzza a vendégeket a létesítmény, már évekkel ezelőtt elhatározták, hogy kültéri hideg vizes medencével lenne érdemes bővíteni a fürdőt. Két éve költségbecslés is készült, az akkori tervek szerint 450 millió forintból valósulhatott volna meg a fejlesztés egy pályázati konstrukció keretében.Ennek lényege az volt, hogy a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet (SZÚVTE) 300 millió forintos TAO-támogatást szerez, amit az önkormányzat 150 millió forintos önerővel egészít ki a 70 százalékos TAO-s pályázati konstrukció értelmében. A SZÚVTE össze is gyűjtötte a pénzt, az képviselő-testület is rábólintott a fejlesztésre, és kiírták a közbeszerzést.Jelentkeztek is cégek, ám a Közbeszerzési Értesítőből az derült ki, hogy eredménytelenné nyilvánították a pályázatot, méghozzá az anyagiak miatt, a legkedvezőbb árajánlat ugyanis bruttó 1 milliárd 150 milliót tartalmazott.– Mindenki tudja, hogy az elmúlt években rendkívül megdrágultak az építkezéssel járó beruházások, így sejtettük, hogy a két évvel ezelőtti költségbecslésnél magasabb összegért vállalnák a medenceépítést – mondta lapunknak Molnár Áron polgármester. Hozzátette, a nagyközség és a SZÚVTE azonban nem mond le a beruházásról, átdolgoztatták a terveket, kicsit visszább vettek a műszaki tartalomból, és hétfőn újra kiírták a közbeszerzést.Ahogy Varga Péter, a fürdő vezetője megmutatta, a homokos strandröplabdapálya helyén lesz majd a 2 méter mély, 33-szor 25 méteres medence. A pályázat második ütemében a téli üzemeltetéshez szükséges sátrat szereznék be, továbbá az azt kiszolgáló gépházat, illetve lelátót is létesítenek.