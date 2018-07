Megállt az idő a Dóm téren: villám csapott a szegedi székesegyházba

A dóm tornyaiban gyönyörködhetünk, de a pontos időt nem tudjuk meg. Fotó: Frank Yvette

Olvasóink jelezték, hogy naponta mindössze négyszer olvashatjuk le a pontos időt a szegedi dóm 81 méter magas tornyaiban lévő órákról, ugyanis már hetek óta nem működnek. Megtudtuk, hogy villám csapott a székesegyházba, ami komoly károkat okozott az elektromos rendszerekben. Kondé Lajos, a dóm plébánosa lapunknak elmondta, az eset még június elején történt.– Tönkrement minden elektromos rendszerünk, nem csupán az órák álltak meg, hanem a hangosítás, a világítás, a biztonságtechnikai rendszerünk is felmondta a szolgálatot, illetve az orgona sem működött – sorolta a plébános. Azóta folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, ám ez hosszadalmas folyamatnak bizonyul.– Úgy tudjuk, nem is egy, hanem három villám is belecsapott a székesegyházba – ezt már Peregi Dóra, a Dóm Látogatóközpont vezetője mondta el lapunknak. A korábbi altemplomi részen folyamatosan fogadják a vendégeket, és konferenciáknak is otthont adnak, ám náluk is tönkrementek a kezelőpanelek. A látogatóközpont vezetője elmondta, érintőképernyős panelről tudták szabályozni a fényerőt, illetve azt, hogy mely terekben legyen világítás, és melyekben ne. Most két lehetőség közül választhatnak: vagy minden fényárban úszik, vagy mindenütt sötét van.A biztosító az eset után három napon keresztül mérte fel a károkat a székesegyházban, s egyelőre nem tudni, mikorra hárítanak el minden hibát, mint ahogy azt sem, hogy mekkora anyagi kár keletkezett a villámcsapások miatt.