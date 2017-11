Megmutatták Balástyán, hogy a disznóhús nem a boltban terem - GALÉRIA

A hús nem darálva és szeletekre vágva terem a hipermarketekben – ez a mai városi gyerekek számára talán már nem is annyira egyértelmű. Míg régen a családoknál program volt a disznóvágás, a XXI. században egyre kevesebben vannak, akik átélik és tudják, hogyan is kerül a disznótoros az asztalra. A hagyományőrzés jegyében szervezik meg minden évben a Balástyai Böllérfesztivált: itt bárki végignézhezi, hogyan lesz a ketrecben röfögő állatból reggelire friss tepertő.Szombat reggel 8 órakor már vidám élőzene szólt, ez azonban a hat sertést láthatóan nem dobta fel. Ahogy egy böllér fogalmazott: érezték, hogy mi készül. Ágyúszó jelezte, hogy elkezdődött a disznóvágás, a hat csapat pedig alig negyed óra alatt végzett is az állatokkal. Ahogy a műsorvezető felhívta rá a figyelmet, ma már szó sincs késsel az udvaron kergetésről vagy kínzásról: az állatot elkábítják, majd nyakon szúrják. A pörzsölést és a tisztítás ezúttal minden csapat ugyanúgy végezte: lángszóróval, késsel, forró vízzel. Alig több mint fél órával az első malacvisítás után már darabolták a konyhakész húst – így nem volt mit csodálkozni azon, hogy az asztalra kitett comb még mozgott a benne dolgozó idegek miatt.Azokból a disznókból, amelyeket a korán kelők még élve láthattak, a rendezvényen nem készült étel, éhen azonban így sem maradt senki. A meleg disznótoroson kívül ugyanis a rendezvény kiállítási anyagából is lehetett csemegézni: kolbásztól a sonkán át a májasig mindent le lehetett tesztelni vásárlás előtt.