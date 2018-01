Megőrizte barátait a rendszerváltás után is: keresik Baka István dedikációit

– Minden dedikáció egyformán fontos. Tudom, sokan nem tartják érdekesnek, ami náluk van, mert az ő Baka-kötetükbe csak azt írta bele a szerző, hogy „barátsággal", vagy „szeretettel", vagy „baráti üdvözlettel". Ám ez is fontos irodalmi dokumentum: költő és olvasó kapcsolatának lenyomata – mondta lapunknak Bíró-Balogh Tamás szegedi irodalomtörténész. A Tiszatáj Kiadóval közösen idén, Baka István (1948–1995) születésének 70. évfordulója alkalmából kötetbe rendezi a költő által írt ajánlásokat, és azokat is, amelyeket neki írtak. Ez egyedülálló vállalkozás, a magyar irodalomban ilyen összeállítás még nem volt. – A neki szóló ajánlásokat a könyvtárából állítottam össze. Ezek azt mutatják meg, őt kik tartották olyan fontos barátjuknak, ismerősüknek, hogy küldjenek neki a könyvükből. Az általa írott dedikációk viszont azt láttatják, számára kik voltak ugyanígy fontosak, és nyilván azt is, kik olvasták őt. Egyáltalán nem mellékes, kik voltak jelen egy Somogyi-könyvtár-beli könyvbemutatóján, kik mentek oda hozzá pár szót váltani. Eddig háromszázötven ilyen dedikáció gyűlt össze, de számítok még továbbiakra, Szegedről, Szekszárdról és Budapestről is. Nekem tökéletes, ha lefotózzák a dedikációt – akár okostelefonnal is –, és elküldik e-mailben, a birobalogh@gmail.com címre.



Miért van annak jelentősége, ha kiderül, kikkel állt kapcsolatban egy huszadik századi, élvonalbeli magyar költő? Tamás azt mondja, az eddigi dedikációk alapján kirajzolódik, hogy Baka István egyre ismertebbé vált, és hogy szoros kapcsolatot ápolt a rendszerváltást előkészítő értelmiség jeles tagjaival. A rendszerváltás utáni években pedig azon kevesek közé tartozott, akik élő kapocsként tartották össze ezt a tragikusan kettészakadt társaságot. – Barátjaként tartott számon egy időben kormánypárti államtitkárt, ellenzéki országgyűlési képviselőt, szabadgondolkodó írót, jobboldali, középen álló és baloldali embereket. Csak a szélsőség hiányzott ebből a klubból. Így voltak, akik egymással nem álltak már szóba, vele viszont igen, és kaptak is tőle könyvet, ajánlással.



Tamás gyűjti – egy másik könyv számára – Baka István leveleit is. Ezek között is ugyanolyan fontosak a néhány mondatos üzenetek – amelyeket esetleg a Kincskereső szerkesztőjeként írt –, és a hosszabbak. Az irodalomtörténész a levél és a boríték fénymásolatát várja, vagy fotóját. Aki hagyományos levélben küldené a Baka-levél másolatát, az a Tiszatáj szerkesztőségébe címezheti: 6720 Szeged, Roosevelt tér 10–11.