Megszépül Szentmihály temploma

Hamarosan eltűnik a szentmihályi templom tornya körüli állványzat, már csak a festési munkálatok vannak hátra.– Az 1991-ben Szent Mihály tiszteletére felszentelt templomra igencsak ráfért a felújítás. Az évek során összerepedezett a torony vakolata, most egy pályázatot nyertünk, abból újul meg a templom és a környéke – mondta lapunknak Fejes Ferenc, az egyházközségi képviselő-testület világi elnöke.A templomkertet körbevevő kerengőfolyosót is kifestették kívül-belül, összesen nagyjából 3 millió forintot költenek a rekonstrukcióra.A templommal kapcsolatban több fejlesztésre még várnak a szentmihályiak: egyrészt szeretnék, hogy a parkoló megújuljon, méltó legyen a környezethez, illetve régi vágyuk, hogy ki is világítsák a tornyot, ami még a főútról is látszik.Fejes Ferenctől megtudtuk, régen is volt kőtemploma Szentmihálynak, 1522-ben Lázár deák Szentmihály torony nélküli kőtemplomáról írt feljegyzést, ám az a török időkben elpusztult. A városrészben egészen 1948-ig a ferencesek látták el a lelkipásztori szolgálatot, új templomot Gyulay Endre püspöksége idején kaptak a hívek, amit 1991-ben szenteltek fel.