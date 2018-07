Megújult a gyermekorvosi rendelő - Az utolsó simításokat végzik az ásotthalmi épületen

Schemmel Ágnes doktornő 32 éve dolgozik itt, azóta nem volt nagyobb felújítás. Fotó: Kuklis István

A munka végén járnak. A váróban kicserélték a nyílászárókat, és korszerűsítették a fűtési rendszert is, így nem fáznak majd télen sem a betegek. Fotó: Kuklis István

Február végén lapunkban is beszámoltunk arról, hogy bölcsőde épül Ásotthalmon, emellett hamarosan az óvoda is megújul. A település családbarát hozzáállását erősítve az egészségügyi alapellátás infrastruktúráját is fejlesztette, a gyermekorvosi rendelő kapott új belsőt és külsőt.A májusban megkezdődött beruházás a Települési és Területfejlesztési Operatív Programban (TOP) készül el, 10 millió forintból. Kedden már az utolsó simítások zajlottak a Királyhalmi utcai intézményben, ahol – mivel több helyiségből áll az épület – a rendelés zavartalanul működött a felújítás alatt is. – Az elmúlt egy hónapban korszerűsítették az épület energetikai berendezéseit, kicserélték az összes nyílászárót, és az épület hőszigetelése is megtörtént már – magyarázta Toroczkai László polgármester a rendelő bejárása közben. – Az ajtók és ablakok cseréjére nagyon nagy szükség volt. Télen be volt fagyva az ablak, hiába fűtöttünk, mégis hideg volt, főként a váróhelyiségben – tette hozzá Schemmel Ágnes gyermekgyógyász. A szakember 32 éve rendel a településen, mint mondta, azóta talán egyszer végeztek tisztasági festést. Úgy fogalmazott, ilyen jellegű felújítás a több mint harminc év alatt nem volt, pedig nagy szükség lett volna rá.Az épületben elvégezték a födémszigetelést, valamint megtörtént az akadály- és azbesztmentesítés. Mindemellett teljesen kicserélték a víz- és elektromos hálózatot, új burkolatot és festést is kapott a belső tér. Kívülről nemesvakolat-burkolat került a rendelő falára.A védőnői szolgálat is itt működik, ezért is fontos az akadálymentes feljáró, hiszen így babakocsival is be tudnak jönni a szülők. – Szerencsére azzal dicsekedhetünk, hogy egyre több a gyermek a településen: a most épülő minibölcsődénkbe 12 gyermek járhat majd. Az már most biztos, hogy legalább ennyien lesznek ősszel – tette hozzá a polgármester.A megújult gyermekorvosi rendelőt hivatalosan hétfőn adják át, jelenleg az akadálymentes feljáró korlátját festik.