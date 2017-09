Megvan a dátum! November 20-án nyithat a megújult sportuszoda

Egyetértésben. Keresztes Dániel fő-építésvezető és Mód Péter egyesületvezető csak együtt nyilatkozott. Fotó: Karnok Csaba

– November 14-ére készül el a sportuszoda felújítása; addigra ér véget a műszaki átadás. Ebben állapodtunk meg a kivitelezővel – mondta lapunk érdeklődésére Mód Péter, a Szegedi Vízipóló Suli elnöke. Az egyesület a megrendelője a rekonstrukciónak, hiszen a klub tao-támogatásának felhasználásával zajlanak június 6-a óta a munkák.Keresztes Dániel, a kivitelező Ferroép Zrt. fő-építésvezetője elmondta, a határidő módosítás oka, hogy előre nem látható műszaki problémákat kellett megoldaniuk, amihez idő kellett. Emellett az elrendelt többletfeladatok is egyértelműen több időbe teltek.Példaként megemlítette, hogy már a bontáskor olyan aknákat, vasbeton alaptesteket találtak, amik nem szerepeltek a tervdokumentációban. Ezeket is el kellett távolítaniuk, különben nem fértek volna el a tervezett új csövek.Kiderült az is a medence körüli vezetékek feltárásakor, hogy a tervhez képest az állapotuk miatt többet kell cserélni. Nagyjából 10 millió forint megtakarítást értek el, viszont azzal, hogy a legköltségesebben cserélhető cső – a vizsgálatok eredményeként – a várakozásokkal ellentétben a helyén maradhatott. A medencetest mellől kitermelt ezer köbméter földet kellett volna visszatemetni és tömöríteni, ám arról a laborvizsgálat kimutatta, hogy a célra alkalmatlan. A megrendelő és a képviseletében eljáró műszaki ellenőr ezeket az indokokat elfogadták, ezért a befejezési határidő módosításáról született javaslat.A klubvezető megerősítette a műszaki ellenőr véleményére támaszkodva, hogy indokolt és nem irreális mennyiségű csúszásról van szó. Ezért kötbérről nem tárgyaltak. A projekt sikeres megvalósulása érdekében ezt érzelmi okból sem vetették fel.

Plusz hat nap

– Ha minden rendben van műszakilag, a sportuszoda üzembe helyezéséhez, illetve a negatív vízminta megszerzéséhez nagyjából hat napra van szükség – tájékoztatott Szabó Mihály, az üzemeltető Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója. Tehát a létesítmény nagyjából november 20-án fogadhat újra látogatókat az eredetileg tervezett október 12. helyett.

Mód Péter kérdésünkre hozzátette, mivel a Partfürdő szeptember végén bezár, októbertől a legkisebbek kivételével átbuszoztatják a csapataikat Hódmezővásárhelyre. A kicsiket a létszámuk és a kapacitás korlátai miatt nem viszik át, nekik szünet lesz. Így is 130 sportolót kell szállítani, ehhez a saját két kisbuszuk mellé bérelni fognak. Ezt a tartalékaikból kigazdálkodják. A pluszköltségekről nem készítettek még kalkulációt.Az egyesületi vezető Solymos László alpolgármester napokban a lapunknak adott nyilatkozatára (2017. szeptember 20.: Negyedik hete nem tudni, mikor nyit ki a sportuszoda) reagálva elmondta: nem igaz, hogy azért nem várhatták meg a felújítással a fedett uszoda felépítését, mert a működésre kapott tao-pénzt elköltötték volna. A működésre elnyert tao-támogatás nem keveredhet össze a felújításra megítélt forrással, mert utóbbit külön számlán és elszámolással kezeli a vízilabda-szövetség. Ezt kizárólag utólag, számlák ellenében hívhatják le. Azért sürgették a kezdést, mert az összes hosszabbítási és módosítási kérelmüket kihasználták a tervek és a felújítás előkészítésekor a 2014–15-ös szezonban elnyert támogatás kapcsán, így további halasztás esetén elveszett volna a közel 210 millió forintos támogatási összeg. Valamint az uszoda feltételezett műszaki állapota is a felújítás mielőbbi megkezdése mellett szólt.