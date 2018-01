Megyénket egyelőre elkerüli az influenza - még érdemes beadatni a védőoltást

– Egyrészt idén a B típusú vírus fertőz elsősorban, ami két évvel ezelőtt nagy számú megbetegedést okozott nálunk az általános iskolákban, így most ez a réteg kevésbé fogékony rá. Másrészt sikerült az átoltottságot is növelni.

Tavaly ilyenkor hússzor ennyi influenzás volt Csongrád megyében. Hogy eléri-e a járvány a megyét, és ha igen, az mekkora mértékű lesz, azt egyelőre nem lehet megjósolni. Az mindenesetre az influenzatérképen (www.idokep.hu/influenza) már látszik, hogy körülöttünk mindenhol sok a beteg: Szolnok megyében százezer lakosra 200, Békés megyében 186 beteg jut.

Átlépte a járványküszöböt a megbetegedési mutató, elkezdődött hazánkban az idei influenzajárvány – jelentette be szerdán az Emberi Erőforrások Minisztériuma kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztálya. Egy hét alatt több mint 32 százalékkal nőtt az orvoshoz fordulók száma, a legtöbb influenzaszerű megbetegedést a fiatal felnőttek körében észlelték.Miközben Pest és Fejér megyében már tombol a járvány, Csongrád megyében gyakorlatilag nincsenek még megbetegedések – legalábbis a múlt heti jelentések összesítéséből még ez látszik. Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos szerint ennek több oka is lehet.A vakcinák pedig védettséget biztosítanak, vagy ha időközben a vírus mutálódott, és már nem ugyanaz fertőz, mint amit az oltóanyag tartalmazott, akkor is enyhítik a betegség tüneteit.Tavaly az ingyenes oltóanyagok 53 százalékát használták fel, idén azonban már most elértük ezt az arányt, és a gyerekek körében nagyobb is az átoltottság, mint egy éve. Ez is szerepet játszhat abban, hogy Csongrád megyében még alacsony az influenza aktivitása.A megyei tiszti főorvos elmondta, eddig 28 influenza-szerű megbetegedést jelentettek Csongrád megyében, a vírust azonban még egyetlen mintából sem mutatták ki. A legtöbb esetet, 22-t Szegeden regisztrálták, Makóról és vonzáskörzetéből pedig még egyet sem jelentettek. Az influenzagyanús esetek közül egy sem érintett 14 év alatti gyermeket.A szakemberek szerint még mindig nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást. A vakcina mellett megelőzhető még a megbetegedés a zsúfolt helyek elkerülésével, hiszen a vírus akár kilégzéssel is továbbadható, vagyis ahol beteg van, bárkit megfertőzhet, illetve gyakori szellőztetéssel és kézmosással.