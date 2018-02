Mesterképzések indulnak a kamarában

Az önrész vállalása mellett idén is támogatás kérhető az oktatáshoz, amely a mesterképzés költségének akár 20 százaléka, azaz 60 ezer forint is lehet. Ezt azonban csak a tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással rendelkező, szakképzésben részt vevő cégek munkavállalói kaphatják meg.



Mellettük azonban azon jövőbeni gyakorlati oktatók is bevonhatók a programba, akik saját jogon vagy munkáltatójukon keresztül nyilatkoznak arról, hogy egy éven belül ők is elkezdik a képzést.



A kamara ebben az évben autószerelő, fogtechnikus, gázfogyasztó-, berendezés- és csőhálózat-szerelő, hegesztő, hűtő-, klíma- és hőszivattyú-szerelő, karosszérialakatos, kőműves, pincér és villanyszerelő szakmában vár jelentkezéseket. A már legalább 5 éves gyakorlattal rendelkezőknek a mestervizsgára felkészítő képzés időtartama 180 óra. Ebben 140 óra pedagógiai, vállalkozásismereti és