Minden második diák vállal munkát az iskola mellett - Megélhetésre, tanulásra, kikapcsolódásra költik keresetüket

Fekete Károly lapunk nyomdájában keres pénzt a mindennapokra, nem akar a szüleire támaszkodni.

Fotó: Karnok Csaba

A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) legfrissebb adatai szerint minden második 15 és 24 év közötti diák dolgozik tanulás mellett. A közlemény szerint az első nyolc hónapban a szervezet által több mint 20 millió 322 ezer munkaórát teljesített 87 ezer 500 diák, ezzel 25 milliárd forintnyi árbevételt termelve.A Meló-Diák Iskolaszövetkezet szegedi irodájának vezetője szerint Csongrád megyében is egyre több diák áll munkába, csak ennél a szövetkezetnél a nyári időszakban havonta 1000–1200 fiatal dolgozik. Szeptembertől valamivel csökken a létszám a szorgalmi időszak és a középiskolai tanév kezdete miatt, de 700–800 fő alá ekkor sem megy.– A szünidő mindig is közkedveltebb volt a diákmunkára, ekkor sok középiskolás is jelentkezik hozzánk, míg ősztől csökken a létszámuk, szinte csak az egyetemistákra számíthatunk, illetve azokra a középiskolásokra, akik délután, tanítás után munkát tudnak vállalni. Nemcsak a magyar diákok dolgoznak, az utóbbi évben rengeteg külföldi keresett meg minket, több mint száz felett van azok száma, akik egész évben nálunk dolgoznak. A partnerek is elégedettek velük – osztja meg a legfőbb információkat lapunkkal Varga Dávid.Az irodai, az informatikai, a hosztesz, valamint a magasabb órabérű állások a legnépszerűbbek.– A bérezés nagyon változó, hiszen függ a ledolgozott órák számától, a munka milyenségétől. Nehezebb vagy szakértelmet igénylő munkáért magasabb órabért tudunk fizetni. A vállalkozásoknak is megéri diákot alkalmazni, hiszen a jelenlegi törvények 15 százalékos szja-fizetési kötelezettséget írnak elő, szemben a felnőtt munkavállalók esetével, itt 33,5 százalékos kötelező költségük van, plusz a munkáltatói járulék sem kevés. Összességében 20–30 százalékkal kedvezőbb a munkáltatóknak a diákmunka. Sőt, ez a legjobb utánpótlás, hiszen már diákként megtalálják a jövőbeni kollégákat – hangsúlyozza az irodavezető.Megtudtuk, a legtöbb fiatalt Szegeden foglalkoztatják, mivel egyetemi város, de sokan járnak a megyeszékhelyről vidékre dolgozni, ugyanis ott magasabb fizetéshez jutnak. Levespor-csomagolás, ételszállítás, call center operátor, zöldség-előkészítés, nyomdai munka – bőven van kínálat a fiatalok számára a Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél, óránként bruttó 800-tól egészen 1400 forintig terjed a bérezés, az éjszakázásért pedig több helyen pluszjuttatás is jár.Fekete Károly már két éve tevékenykedik nyomdában diákmunka keretében, jelenleg a fiatalok csapatát ő koordinálja a foglalkoztatónál, a Meló-Diák Szeged csapatának egyik tagjaként.– 2013-ban élelmiszeripari gépészmérnök szakon kezdtem tanulni, azóta mindig van munkám az iskola mellett. Az egyetemet befejeztem, jelenleg logisztikai szállítmányozással kapcsolatos OKJ-s képzést végzek, emellett is simán belefér, sőt egy ruházati üzletben is besegítek, de azt már nem diákmunkában. Azt gondolom, a pénz mindenkinek kell, pláne egy egyetemistának, az OKJ után logisztikai gépészmérnök szakra szeretnék menni, tehát van mire gyűjtenem. Van autóm is, amelyet fenn kell tartanom, fizetnem kell a lakbért, illetve a mindennapi megélhetés mellett a kikapcsolódásra is fordítok. Nem szeretnék a szüleimre támaszkodni, megoldom magamnak. Szeretek itt dolgozni, hiszen jó a csapat, és munkatapasztalatot is szerzek, ami a későbbiek során jól jön majd – részletezte lapunknak a fiatal, aki 4, 8 és 12 órában is vállal nyomdai munkát a szegedi cégnél.