Mindenütt jó, de legjobb...? - fotó

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. egyik régi kis hókotró gépének ajtaján olvasható ez a kedves felirat. Fotó: Frank Yvette

Érezd magad otthon! - mondják ezt új munkahelyünkön, amikor az első munkanapunkra érkezünk. Úgy tűnik, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. gépjárművezetői megfogadták a tanácsot, az egyik kis hókotró gépen ezt meg is jelenítették.A tél beálltával, egy kiadós havazás esetén ugyanis naponta akár 8-10 órát is a gépekben töltenek. A reggelijüket, az ebédjüket és időnként a vacsorájukat is itt fogyasztják el. Mit jelent egyáltalán az, hogy otthon? Sokféle emlék kötődik a szóhoz, de nem mindenki számára jelent nyugalmat, védett helyet. Az otthon viszont akkor is kiemelt figyelmet kap az élet során, ha nem épp ideális a hozzá fűződő tapasztalat.