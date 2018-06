Munkahely miatt nem aggódnak a hallgatók: diploma után - az a kérdés, hogy külföldön vagy belföldön dolgozzanak

Szunyogh Tünde és Tarnóczki Júlia végzősök - tudják, mit akarnak. Fotók: Frank Yvette

Czene Marcell is hamarosan megkapja a diplomáját, de máris állásinterjúkra jár. Úgy néz ki, itthon kap megfelelő munkát. Frank Yvette

A Szegedi Tudományegyetem végzős hallgatói számára stresszes a nyár eleje: a vizsgaidőszak végén jönnek az államvizsgák, és aki sikeresen lediplomázik, nekiáll munkát keresni. Szegedi egyetemistákat kérdeztünk a diploma utáni terveikről.– Várhatóan két év múlva diplomázok, egyelőre nem tudom, hol vállalok munkát – mondta Barabás Márton, az Általános Orvostudományi Kar hallgatója. – Az ismerőseim egy része a pénz és a munkakörülmények miatt szeretné kipróbálni magát külföldön. Én egyelőre belföldön tervezek dolgozni az egyetem után. A legfontosabb szempont általában az, hogy mennyire lehet megélni az adott munkából. A külföldi munkalehetőségekkel addig könnyebben élhet bárki, akinek még nincsenek családi kötöttségei a szülőföldjén – hangsúlyozta a hallgató.– Most államvizsgázok, ezért pánikolok, de remélem, sikerül lediplomázni – árulta el Szunyogh Tünde végzős ápolónő. – A mellkassebészeten dolgozom, és szeretném a vizsgák után is folytatni ugyanezt a munkát. Szerintem ha valaki el akar helyezkedni a végzettségével, akkor sikerül megtalálnia itthon is a számításait. Egyébként külföldön sincs kolbászból a kerítés, ezért sem költözök el máshova dolgozni – fogalmazott. – A szakmai gyakorlat egy jó lehetőség, hogy egyetem után munkalehetőséget kapjunk, hiszen a már ismert és bevált munkaerőt szívesen alkalmazzák a legtöbb helyen – tette hozzá.– A párom mérnök-informatikusként végzett, és lehet, hogy kiközvetítik külföldre pár évre. Ha így lesz, kiköltözöm vele, és megpróbálok ott elhelyezkedni. – vette át a szót Tarnóczki Júlia, Tünde szaktársa. – Mivel ápoló vagyok, ráadásul magyar, akik hozzászoktak az itthoni kemény munkakörülményekhez, úgy gondolom, hogy könnyen találnék más országban is munkát – fejtette ki.– Heteken belül lediplomázom – mondta Czene Marcell vegyészhallgató. – A tanszék segítségével találtam munkalehetőséget: éppen oda tartok állásinterjúra, ezért nem is kérdés, hogy itthon maradok-e. Az ismerőseim közül sokan gondolkodnak azon, hogy kimenjenek dolgozni külföldre, nekem egyelőre adott az itthoni álláslehetőség – árulta el Marcell.