Nagy Bandó András: humortalan emberek becsméreltek a szövegeimért

- Aki hosszú időn át nem látható a médiában, arról azt gondolják, nincs is. Nagy Bandó van?Bródyval szólva, a személyi igazolványom van, tehát én létezem. Humoristaként sem szűntem meg, hívásra házhoz mentem eddig is, de a Rádiókabaréból kihátráltam. Akár úgy is mondhatnám: kihúzták alólam (is) a hajdani második otthonomat. Volt ott egy műhely, a Marton istállónak mondott csapat, amit egyébként a két „lovászfiú" cipelt tovább: Farkasházy és Sinkó. Már ez sem volt könnyű: az egyik a vadlovakat próbálta szelídíteni, betörni, a másik hagyta, hogy szabadon csatangoljanak.

- Föltételezem, akkor még volt tétje a szókimondásnak, és kihívást jelenthetett bátrabban szólni.- Én ezzel nem túlzottan foglalkoztam. Önálló estekkel jártam az országot, bárhol bármiről beszéltem, fogalmam sincs, hogy megfigyeltek-e. A Rádiókabaréban a fölvett és szerkesztett műsort meghallgatta öt vezető, köztük az elnök is, és ha volt olyan szöveg, amivel átléptük az általuk kikarózott határt, azt kivetették. Viszont mi rafináltak és jó írók voltunk, és úgy fogalmaztunk, hogy amit kivettek, az a sorok között mégis érzékelhető maradjon.- Utolsó önálló estje a rendszerváltás évében ment le a tévében, akkor rozsdás lomok tetején, egy nyikorgó biciklin teperve beszélt a közéletről.-Nemrég néztem végig a Youtube-on, sok poénom meglepett, és néha csettintettem egyet, hú, ez azért nem volt semmi!- A nyolcvanas években sem fogta vissza magát, önálló estjeiben a határszélig elment. Ilyesmit a stand up-osoktól alig hallunk.- Alapvető különbség van Hofi, Sándor Gyuri estjei, vagy akár én műsoraim és a ma fölkapott stand up-os szövegelések között: nekünk van egy koncepciónk, egy témánk, vagy egy témacsokrunk, amiket önálló estté gyúrunk. Régen is véleményünk volt a világról, ezt beszéltük ki, hol magunk megnyugtatására, hol mások örömére. Bödőcsöt kiemelem, abszolút színpadképes és szellemes. A humorista nem poéngyáros, hanem humorérzékkel megáldott népképviselő, amolyan vérbeli népművelő és kritikus, aki egyben pódiumképes is, ha már emberek elé állva mondja el az észleléseit.- Mi volt az oka, hogy ilyen fölkészültséggel és adottsággal mégsem írt és adott elő önálló esteket az elmúlt közel három évtizedben?- Az átkos után, már az első négy évben is érzékelhető volt, hogy nehezen, vagy csöppet sem viseli el a hatalom és szimpatizánsai a bírálatot. Sértődött, humortalan emberek becsméreltek a szövegeimért. Én a humort összetartó és nem szétszakító csodának tartom. Azt mondtam, így inkább nem. A másik: ha nekem a bulvár témákat kell ragoznom, ezek tudásáért minősíthetetlen tévéműsorokat és celebeket kell szemmel tartanom, akkor szintén nem. A poén csak akkor ül, ha a publikum mindarról tud, amiről én beszélek. Fölkészültségbeli különbség is volt közöttünk, plusz ideológiai is.- Most jobb a helyzet? Változott valami?- Maximum annyi, hogy a sértődősek szaporodtak, és mindezt tetőzi a gyűlöletkeltés és a már-már tetőző gyűlölet. A kormány szimpatizánsai, vagy éppen a szervilisei már a létükkel is gátjai annak, amiért ez az egész történik: hogy a kisemberek, a nemzet szerencsétlenjei és a demokrácia kárvallottjai legalább az általam kimondottakban érezhessék, nem maradt szó nélkül, ami a terhükre van, s ami ellenükre történik kis hazánkban. Én nem vagyok napilap, amit megvásárolhatnak, sem tévé, amit kedvükre és érdekük szerint vezényelhetnek.- A könyvkiadás, az írás és a gyermekeknek írt versek egyfajta kimenekülésnek is számítottak?- Talán, részben, de az az igazság, ha írni kell, akkor kell írni. Ezeket is a batyumba pakolta a sorsom társa és irányítója, ki kellett írnom magamból, és persze tudom, ezentúl is születnek könyveim. Most mintegy 20 gyermek és 20 felnőtt kötetem van, húsz éve még ezt nem gondoltam magamról, bár Ráthonyi Róbert, miután elolvasta az első, Úton-útfélen című kötetemet, azt mondta: „Írj, írj, írj!" Hát én írok, és épp most ért öröm: kész A kis herceg visszatért című kötetem japán fordítása, remélem, őszre ki is adják japánban. Ez már csak bónusz volt az új estem premierje mellé.- Ezzel most, többünket meglepett. Háromórás önálló esttel lépett a közönség elé. A címe több jelentéssel bír: Két óra múlt hetvennel. Minek köszönhetjük ezt a nagy visszatérést?- Egyrészt meg akartam mutatni, hogy vagyok, és hogy él bennem a további humorista életem projektje is. Másrészt szép szokássá lett, hogy a hozzám hasonló kaliberű előadók valamilyen formában együtt ünneplik a hetvenedik évüket azzal a közönséggel, amelynek a létét és a sikereit, meg annak a hozadékát is köszönhetik. Harmadrészt bosszant, hogy az ifjú titánnak mondható stand up-osok 40 perces műsort kínálnak, gyakran érdem fölötti gázsikért. Harminc éve ötven perc volt egy önálló est, én másfél órákat adtam, igen szerény gázsiért. És hát negyedikként hozzá kell tennem: túl sok „láva" fortyogott már bennem, éreztem, hogy a háztáji vulkánom előbb-utóbb kitör.- Alaposan kitört: műsora első része másfélórás, a második pedig hetven-nyolcvan perces. Kimondottan pazarló, ez két-három önálló estre is elég lenne.- Sándor Gyuri is ezt mondta a premier után, de én nem ezért kezdtem újra. Ha ezt csinálnám, egy lennék a sok között és közül. A premier és a második est 7-től fél 11-ig tartott a Pécsi Harmadik Színházban, és, ahogy az egyik barátom mondta a premier után: ez egy szellemi szőnyegbombázás volt. Úgy pörögtem, mint amikor pár nap kihagyás után végre teniszezhetek, és érzem, hogy labdaéhségem van.- Biztos az is benne volt, hogy a közönségnek meg Bandó-éhsége volt. Jól kiéheztette őket.- Én azt mondom: mondandó éhségük volt. éhesek voltak arra, amit tőlem régen is kaptak: hogy kibeszéltem azt is, amit ők kényszerűségből vagy félelemből, egzisztenciájuk féltése miatt elhallgatnak, nem mondanak ki. Az első rész aktuális, közéleti, együttgondolkodásra késztető anyag, a második pedig hol ezt követi, hol olyan régi monológjaim részletei hallhatók benne, melyek sajnos és szégyenünkre máig aktuálisak maradtak, áthallásosak, mintha ma és a máról íródtak volna. Az utolsó blokk szarkasztikus humorral szól rólam, az életem történéseiről és a koromról. Ki vannak találva a beültetés alatt fölhangzó Illés és Bródy dalok, még a szünet is, Pécsett remek hangulatban zárult az est.- Hamarosan Szeged vendége lesz az Egyetem Kongresszusi termében.- Nem lesz semmi ebben a teremben föllépni, boldog lennék, ha április 27-én, Pécs után Szegeden is teltház és jó közönség előtt mutathatnám be az estet. Én nagyon készülök és várom az újabb találkozást.

- Hetven évesen ez komoly vállalkozás.Én is annak gondolom. Számomra is különleges előadói est egy egyszeri, megismételhetetlen évben: idén vagyok tízszer annyi idős, mint a kislányom. Ezt is együtt ünnepelem a közönséggel.