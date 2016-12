Nagy család, nagy vacsora

Ál-Wellington bélszín

Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg sertésszűzpecsenye vagy csirkemell, 2 lap vajas tészta, 50 dkg szeletelt bacon, 40 dkg csiperkegomba, só, bors, 1 tojás, 12 dkg zsemlemorzsa, 2-3 ág kakukkfű, 1 fej vöröshagyma, 4 dkg vaj, fél dl olaj

Elkészítés: A húsokat a hártyától tisztítsuk le, formázzuk meg, és szórjuk meg frissen őrölt borssal. Az olajat forrósítsuk fel, és minden oldalát süssük szép barnára. Közben a gombát daráljuk le. Egy kicsit ki is nyomkodhatjuk, majd a vöröshagymát vágjuk nagyon finomra, a vajat hevítsük fel, és adjuk hozzá a hagymát. Pirítsuk üvegesre, és tegyük bele a gombát. Addig pároljuk, amíg a víz teljesen elpárolog róla. Sózzuk, borsozzuk, és adjuk hozzá a kakukkfüvet. Hűtsük ki, és keverjük bele a zsemlemorzsát, hogy az a benne maradt nedvességet felszívja. Egy folpackot terítsünk ki az asztalon, szorosan egymás mellé helyezzük a szalonnacsíkokat, kenjük meg a gombapéppel, és tegyük rá az elősütött húst. Kenjük meg vékonyan mustárral, és burkoljuk be a szalonnacsíkokkal. Tekerjük fel szorosan a folpack segítségével, és tegyük legalább egy órára hűtőbe. Ha jól lehűlt, akkor a tésztát nyújtsuk ki, és helyezzük rá a csomagolásból kivett, szalonnába burkolt húst. Most szintén burkoljuk be a tésztába úgy, hogy az illesztés alulra kerüljön. Kenjük meg a felvert tojással, és egy kés hátuljával díszítsük meg. Tegyük sütőpapírral ellátott tepsire, és 200 fokos sütőben 30-35 perc alatt süssük készre. Attól függ, milyen húst használunk, a sütési idő változhat.

1. Halvásárlás. A fagyasztott halon 10-15 százalék is lehet a jeges kéreg, ezt vegyük figyelembe a vásárláskor, nehogy ráfizessünk! A legolcsóbb a friss, édesvízi hal ebben az időszakban.

2. Bundázás. A hagyományos panír helyett készíthetünk pankómorzsát, amihez aprítsunk (de ne daráljunk) fehér, száraz kenyérbelet. Ha a liszt és a tojás után ebben fogatjuk meg a húst, halat, ropogós kérget kapunk.

3. Ünnepi íz. A sima panír morzsájába kavarhatunk darabos, de nem darált diót – izgalmas ízt kap ettől a hal. Reszelt sajtot is adhatunk a morzsához, ettől is speciális ízt kapnak a húsok.

4. Izgalmas püré. A burgonyapüré bármilyen „maradékkal" feldobható: adhatunk hozzá apróra vágott, kicsit előfőzött zellerszárat vagy olajon pirított, aprított „kimaradt" gyümölcsdarabokat.

5. Mártogatós. Ha házi majonézt készítünk, savanyíthatjuk a drága citrom helyett csemegeuborka levével. Kis üvegben akár egy-másfél hétig is eláll.

6. Takarékosság. Semmit ne dobjunk ki: a káposztatorzsa vagy a jól megmosott, szép gyökérzöldségek lepucolt „héja" is mehet az alaplébe. Víz helyett ezt használjuk a főzéshez!

– Kifli már van a gubához! – számolt be a készülődéséről a négygyermekes édesanya, Eke Erika, aki az ünnepekre hazavárja családját. Szegedi olvasónk közfoglalkoztatottként dolgozik, így át kell gondolnia, mi kerül az ünnepi asztalra.Gasztromagazinunkat is olvassa, egész banánosdoboznyi gyűlt már össze belőle. Újságkivágásokat és régi családi recepteket is találtunk füzeteiben – még szerb nyelven is. Hogy olcsó, de ünnepi menüvel fogadhassa szeretteit, egy mesterszakács segítségét kértük.Kádár-Németh Matilddal, a szegedi Roosevelt Téri Halászcsárda vezetőjével gondoltuk át – és újra – Erika receptjeit. – Ál-Wellington bélszínt minden ünnepen készítek, de nem szereti a család a gombát – fogalmazta meg első kérdését a családanya. A mesterszakács egyből rávágta: a drága bélszínt csirkemellel vagy szűzpecsenyével helyettesíthetjük, a gombát pedig cukkinire cserélhetjük.A húsnak kérget kell adni, mielőtt a zöldségpürével, majd a vajas tésztával bevonjuk, ha ez megvan, a csirkének elég 15-20 perc sütés 200 fokon.– Az hányas fokozat? – mutatott régi tűzhelyére Erika.Albérletben él, nem tapasztalta még ki, mikor hogyan süt az eszköz. Megegyeztünk, 5-6-os fokozat jó lesz. Itt készül majd a hal is: szeretné családját egészséges ételekkel kínálni. A rántott filét – panírozás után – jénai edényben, a sütőben süti. Csak meg kell spriccelnie az olajjal: spórol a zsiradékkal, és amíg megsül, feldíszítheti a fát.A hétköznapokon Erika gyakran készít tésztaételeket, a pizzához a feltétet például maradék hozzávalókból szedi össze. Családja is örömmel fogyasztja, amikor látogatóba érkezik a csapat. Felnőttek már mind, Erika egyedül él. Elvált, így háztartásbeliként próbált visszatérni a munkaerőpiacra.Szerzett földmérő-technikus, ügyfélszolgálati ügyintéző, vállalat- és bérügyintéző végzettséget, de volt, hogy telefonos munkával csak egy ezrest keresett. Mivel gerincműtött, se hajolnia, se cipekednie nem szabad Erikának. – Szeretném magam a közmunka mellett is hasznosnak érezni, ezért önkénteskedek. A szegedi Fatima Ház Alapítvánnyal ruhákat gyűjtünk rászorulóknak, ingyenes foglalkozásokat szervezünk. Tavaly karácsonykor nekik köszönhetően került halászlé is az asztalra, de mióta nincs székhelye a szervezetnek, az utcán élőket sem tudják ezzel a gesztussal támogatni – magyarázta Erika, akinek hirtelen kivirult az arca: Kádár-Németh Matild mesterszakács két nagy hallal és egy jó adag dióval ajándékozta meg.