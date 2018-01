Nagy disznóság, jó játék

. Ha okostelefonon megnyitjuk a

Ha a disznóbökés idén nem jön össze, egy jó játékkal bárkit kárpótolunk. Hétfőtől Veréb Tamás január 20-i, szegedi előadására három darab páros jegyet nyerhetnek azok, akik ellátogatnak a Frappé Facebook oldalára és részt vesznek játékunkban. Részletek hétfőtől!Disznótoros mellé dukál egy jó mulatság is. A Rozsdamaró táncház a JATE Klubban lesz január 15-én 20 órától. Emellett egy pasi-banda is a városba látogat: a Special Providence lemezbemutató koncertje január 18-án 20 órakor kezdődik az IH-ban. Január 19-én éjszaka pedig Nick Curly, a house műfaj egyik legnagyobb alakja szórakoztat a Hungiban.De menjünk szép sorban! Ma ismét lesz jégdiszkó 19.30-tól a műjégpályán. A Jazzszigor a Jazz kocsmában 20 órakor startol, 22 órától pedig a Hungiban biztatják a lányokat, hogy rázzák magukat. Holnap este az IH-ban ismét Video jour originált rendeznek Horváth András közreműködésével 20 órától. Táncolni lehet szombat éjjel a Hungiban és a JATE-ban is, ott a Madness weekenden. A JATE Klubban egyébként két koncert is lesz holnap: a Konyha és a Frenk lép fel 19 órától.Aki minőségi termékekre vadászik, mehet piacolni vasárnap! A Bödön piac 9 órától várja a vásárlókat a plázában. A tökéletes lazulás ideje jött el a Napfényfürdőben, ahol szaunázók hétvégéjét rendeznek ma este 21 órától.De gondoljunk a gyerekekre is! A Kövér Béla Bábszínházban vasárnap a Mátyás király meg az igazmondó juhász történetét ismerhetik meg a gyerekek 11 órától. Lesz Babaexpo is a Fodor Szakképző Iskolában aznap 9 órától. Itt nem meglepő módon használt baba- és gyermekruhákat, cipőket, játékokat, kiegészítőket lehet adni-venni. A programokról bővebben itt lehet olvasni: https://frappeguide.hu/program/szeged