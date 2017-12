Nagyéknak és Csízikéknek is elvittük olvasóink adományait

Az advent utolsó hete kezdődik

Újabb két támogatott családunkat látogattuk meg, hogy még karácsony előtt elvigyük nekik olvasóink adományait. A Hódmezővásárhely-Batidán élő Nagy Pálnénak és férjének, akik nagy szeretetben gondozzák 36 éves, magatehetetlen lányukat, összesen 265 ezer forintot küldtek jóakarók, ezt át is adtuk nekik.A sándorfalvi albérletben négy gyermeket nevelő Csízik Krisztinának és férjének összesen 270 ezer forintot utaltak olvasóink, de tudtunk nekik vinni kerékpárt is, így az iskolás gyerekeknek nem kell ezentúl gyalogolniuk.Mindkét család megkapta a Hungerit élelmiszercsomagját is, Csízikéknek azonban élelmiszert mások is vittek házhoz. Így a családnak idén nem kell gondolkodnia, hogyan kerül majd hús az ünnepi asztalra.Támogatott családjainknak még néhány napig várjuk a felajánlásokat a 12096705- 01312657-00200005-ös számlaszámra. Karácsony előtt mindenkinek elvisszük olvasóink ajándékait, illetve az alapítványi számlánkon számukra összegyűlt pénzt, hogy legalább az idei szeretet ünnepét ne kelljen nélkülözésben tölteniük.Advent utolsó hetében is mindennap lesz Délmagyarország– Rotary Advent a Klauzál téren, ahol szegedi rotarysták támogatottjai kapnak ajándékot. Ma 17 órától Buti Péter és Buti Zsuzsanna kap televíziót a DÉMÁSZ Zrt. támogatásának köszönhetően.Az adományozóünnepségen részt vesz Méhes Gábor sportriporter és Susányi Zsófi teniszező is. A színpadi műsorról az Arany János Általános Iskola diákjai gondoskodnak.