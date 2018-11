Nem adja fel a lábát elvesztő szegedi műsorvezető - Máté Roland ajándékként tekint új életére

Azt hitte, bedrogozták

Furgon lassít le mellettünk, miközben Máté Roland fotós kollégánknak ,,pózol". Nem törődve a várakozó forgalommal, a sofőr lehúzza az ablakot, és az öklét biztatóan rázva kiabálni kezd: ,,Veled vagyunk, Roli! Szurkolunk!", majd integetve továbbhajt. Megilletődve állunk mind. - Ismeritek? - kérdem, és Roland csak rázza a fejét. Nem, mondja, de mostanában sokszor előfordul, hogy ismeretlenek állítják meg, biztatják vagy mondanak köszönetet az erőért, amelyet az ő esetéből meríthettek saját problémáik megoldásához.Máté Roland még csak 32 éves. Riporter, rádiós műsorvezető, és nem olyan régóta blogger is, aki saját történetén keresztül próbálja megmutatni, hogy még onnan is fel lehet állni, ahonnan talán nem is hinnénk. Esete egyáltalán nem mindennapi, ahogy hozzáállása és küzdeni akarása sem az.Egy szimpla augusztusi buliban lett rosszul először. Összeesett a férfimosdóban, alig bírt lábra állni. Akkor még azt hitte, drogot keverhettek az italába, majd kipiheni, és folytatódhat minden tovább, úgy, ahogy addig. Nem így történt: másnap már az életéért küzdöttek a szegedi orvosok, akik őt és a jobb lábát ugyan meg tudták menteni, a balt azonban amputálták. Semmi jele nem volt a közelgő bajnak, így megelőzni sem lehetett.Nem lenne különös, ha Roland ezután összeomlott volna, de nem ez történt. Bátran, erejét nem vesztve küzd azért, hogy minél előbb felépüljön, tapasztalatait blogjában írja le, ezzel is megpróbálva támogatni azokat, akik hasonló cipőben járnak. Életigenléséből már jelest érdemel, pedig ő azt mondja, semmi különöset nem tesz, egyszerűen csak él tovább, hiszen van miért.

Egyelőre, azt hiszem, nem értem még el az igazi mélypontot. De nem is vagyok depressziós személyiség. Azt gondolom, akkor jöhet majd egy nehezebb időszak, amikor nem lesz már kötés a sebemen, és mindennap látnom kell a megmaradt részét a lábamnak. De egyelőre itt még nem tartunk

- mesél az érzéseiről, és hozzáteszi, ez egyben egy újabb szakasz kezdetét is jelenti majd. - Ha lejön a kötés, elkezdődik a rehabilitáció, megkapom az első prototípusát a későbbi végleges műlábamnak - mondja, és azzal folytatja, bármilyen nehéz is lesz, egyvalamiben biztos: élni akar.

Egyes embereknek ennél sokkal nehezebb helyzetekkel is meg kell küzdeniük. Van kiért élnem, és élni is fogok. Arra pedig, ami történt, megoldandó feladatként tekintek, amit ugyan nem tudom, miért mért rám az élet, de talán már nem is számít, hiszen így van, és kész

Máté Rolandnak egy egész ország szurkol, hogy lábra álljon. Fotó: Karnok Csaba

Gyorsan gyógyul a lelke

- nyugtázza.Elmondja, az orvosai szerint is sokkal több időbe szokott telni, mire valaki egy amputáció után összeszedi magát, de ő az első perctől kezdve így áll a dologhoz, nem zuhant meg egy pillanatra sem.

A kórházban még azt mondtam, hogy amíg nem lesz meg a műlábam, addig nem megyek emberek közé. De nem így lett, és ennek nagyon örülök. Ismeretleneknek is mindig van egy-egy kedves szavuk hozzám, abszolút nem számítottam rá, hogy ennyire érdekli majd az embereket a küzdelmem. A blogba is azért fogtam bele, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mit fogok a felépülés egyéves ideje alatt csinálni. Már a kórházban tudtam, hogy kezdenem kell magammal valamit

Megváltozott értékrend

- avat be, és elmeséli, miután véget ért a nyolcnapos intenzíves kalandja, mindennap készített magáról egy fotót, azért, hogy napról napra lássa a fejlődést.- Ezt látva vetették fel az orvosaim, hogy mi lenne, ha elkezdenék írni a velem történtekről. Amikor belevágtam, még tartottam attól, hogy mi lesz a vége. Nem akartam, hogy bárki is azt gondolja, hogy feltűnősködni szeretnék. Nem haknizni akartam ezzel, de az írás nagyon sokat segített, szuper terápia. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy mennyi erőt tudnak meríteni a velem történtekből ahhoz, hogy a saját életükben rendet tegyenek. Már ezért megérte a blogba belefogni - véli, és hozzáteszi, ettől függetlenül tudja, hogy minden embernek a saját problémája a legnagyobb.

Régen belebetegedtem, ha nem jutottam le a Balaton Soundra, mert dolgoznom kellett, ma viszont ezen már csak nevetek

- meséli, és elmondja, érzi, hogy sokat változtatott rajta, ami történt, de igazi válaszai egyelőre nincsenek a miértekre.

Érzelmileg, felfogásban is sokat fejlődtem, és az új ember, akivé lettem, jobban tetszik, mint a régi. Tragédia helyett - épp ezért - ajándékként próbálom értékelni, ami történt velem, még akkor is, ha furcsának hangzik, ha valaki így beszél egy lábamputációról

- magyarázza, és megsúgja, barátai szerint néha olyan, mintha kicserélték volna.

Korábban nagyon lobbanékony, nagyon heves természet voltam. Azokat bántottam, akiket a legjobban szeretek. Most kétszer is átgondolom, hogy kinek mit mondok, és jól van ez így

- teszi hozzá, és beszél arról is, mielőbb dolgozni szeretne tovább.

- Nagyon szeretem a munkámat. A szegedi és a budapesti kollégáknak is nagyon sokat köszönhetek, nagy erőt ad a támogatásuk. Imádom a hírműfajt, de a kötetlen műsorvezetés is közel áll hozzám. Az amputáció után az első munkám a szegedi Miss Europe Continental szépségverseny vezetése volt, amit nagyon élveztem. Vágyom rá, hogy lábra álljak, és visszakerüljek a körforgásba. Nagy vizsga volt számomra a szépségverseny vezetése, nem tudtam, hogy képes leszek-e úgy végigcsinálni, hogy nem foglalkozom közben azzal, hogy kerekesszékben ülök. De úgy érzem, sikerült. Kigurultam a színpadra, és azt éreztem, hogy egyáltalán nem számít, hogy kerekesszékben ülök

Roland, amint lehetett, dolgozni kezdett. Amputációja utáni első munkája a szegedi Miss Europe Coninental szépségverseny vezetése után. Fotó: Török János

Vágja a centit

- avat be.

Kíváncsian, nagy drukkal várom, hogy milyen lesz az életem műlábbal, hogyan élem majd meg a kezdeteket. Két-három hét, és teljesen begyógyul a seb, akkor jön egy műszerész, aki leveszi a méretet, és megkapom az első műlábamat. Egy biztos, életem legszebb napja lesz, amikor újra lábra állok

- mondja, és elmeséli, sokat változtatott az életmódján is.

Nem cigizek már, pedig nagy dohányos voltam. A műtét után négy hétig kaptam nikotintapaszt, hogy ne legyenek elvonási tüneteim, de azóta nem gyújtottam rá. Az orvosaim szerint egyébként - bár jót nem tett -, nem ez okozta a problémát, harmincévesen ettől még nem kellett volna elvesztenem a lábam. De ha ez nem történik meg, akkor még ma is cigiznék

- avat be, és azzal folytatja, sajnos a lábaiban nagyon elmeszesedtek az erek, így nem ehet zsíros, cukros dolgokat, pedig utóbbi nagyon hiányzik neki.

Sok vizet, gyógyteát iszom, próbálok figyelni, de azt gondolom, aminek jönnie kell, az jönni fog. Ha nyavalyognék, sírnék, rágódnék, a saját életemet nehezíteném meg. Persze, vannak napok, amikor semmihez sincs kedvem, de ilyenek korábban is voltak. Minden nappal közelebb jutok ahhoz, hogy újra lábra álljak, vágom a centit, és reménykedem, hogy sikerül. Nagyon szeretek élni, ne itt legyen vége! Ha jobban belegondolok, többet élek majd műlábbal, mint nem, szóval muszáj felállnom

- fejezi be, és azt még elárulja, ha már jól megy a séta, újra előveszi biciklijét is, hiszen műlábbal arról sem kell majd lemondania.