Nem alszanak a csattogó csatornafedelek miatt, de a szolgáltató szerint a hónap végére kijavítják a hibát

Éjjel-nappal csattog az aknafedél a rengeteg autó miatt - panaszolják. Fotó: Török János

– Három éve csatornáztak az utcában, és az utóbbi fél évben kezdődtek a problémák. Az úttesten lévő csatornafedeleknek nemcsak a fedlapjuk mozog, amikor rájuk hajt egy kocsi, hanem az egész, keretestül – mondta lapunknak Sárközi Gábor, akinek a háza előtt van az egyik – valószínűleg rosszul kivitelezett – szerkezet.És valóban, nem kellett teljes két percet várnunk, jött egy autó, amely az első és hátsó kerekével is átment a csatornatetőn, akkora zajjal, hogy azt még a három háznyira lakó szomszéd is hallotta.A Sárközi Gáborék előtti pár tíz méteres útszakaszon három mozgó csatornafedél van, amelyek – a hirtelen összeszaladó lakók szerint – legalább hat család nyugalmát zavarják hónapok óta.Az irdatlan zajt nehéz leírni, de még nappal is fülsértő, nemhogy éjjel, amikor sokkal nagyobb a csönd.– A lakók közül többen is felhívták a vízműveket, ahonnan mentek is ki emberek, akik megnézték a fedeleket. Megállapították, hogy tényleg gond van, de azóta sem történt semmi – mondja már Sárközi Sándorné, aki azt is felajánlja annak, aki nem hiszi el, hogy milyen zaj van éjjelente, hogy aludjon náluk egy estét, ha tud.– A legnagyobb zaj egyébként kedden, csütörtökön és szombaton van, a piaci napokon, akkor már kora hajnaltól csak forgolódunk, képtelenség aludni – panaszolja Vörös Antal, aki a szomszéd házban lakik. Szerinte, ha egy többtengelyű jármű megy arra, akkor úgy érzik magukat, mint egy háborús övezetben, olyan hangosak és gyakoriak az óriási csattanások.Megkerestük az önkormányzatot, hogy szerintük mi lehet a megoldás. Tanács Gábor polgármester azt mondta, hogy már egészen előrehaladott állapotban van az ügy. Az Alföldvíz azt ígérte, hogy a hónap végéig kijavítják a hibákat, csak meg kell várniuk a Magyar Közút engedélyét, hogy megbonthassák az útburkolatot.